Cu siguranță ai auzit de cuvântul "ok" din copilărie și mereu ți-a plăcut versatilitatea sa.

Are o semnificație atât de variată, încât îl poți folosi în mai multe contexte, iar atunci când ești copil și nu ai un vocabular foarte dezvoltat, s-ar putea să fie unul dintre cuvintele care te ajută să comunici mai ușor. Însă pe măsură ce înaintezi în vârstă, s-ar putea ca sentimentele tale față de acest cuvânt să se schimbe. Deși obișnuia să îți dea libertate, parcă acum te reține. Iată de ce nu este bine să răzpunzi cu "E OK"!Sigur că poți răspunde cu "E OK" în orice situație. Când te întreabă cineva cum este un preparat, cum este o persoană sau chiar și cum e viața ta. Spunând că ceva e ok, de fapt nu spune prea multe lucruri despre acel lucru. De obicei, înseamnă că ceva este satisfăcător, dar nu este deosebit de bun. Este o modalitate prin care poți evita conflictul prin faptul că nu oferi un feedback semnificativ. Cu alte cuvinte, îți permite să eviți o comunicare autentică.Când spui că ceva e ok, te oprești din gândit. Nu numai că această expresie te împiedică să oferi o evaluare valoroasă a chestiunii în cauză, dar te și împiedică să te gândești cum să faci lucrul respectiv mai bine.În loc să găsești soluții, spui că totul e ok și treci mai departe la lucruri mai interesante. Când cineva vine la tine, căutând un feeback, și îi spui că e ok, nu ajuți persoana respectivă să se îmbunătățească.Ceva care este doar ok necesită mai multă muncă. Persoanele care etichetează lucrurile în acest mod oferă un răspuns leneș. "E OK" e un răspuns plictisitor la o serie de întrebări interesante și depinde doar de tine cum răspunzi. Iar comunicarea este un proces bidirecțional. O persoană care solicită opinia ta sinceră despre un subiect nu vrea să audă că ceva este doar ok. S-ar putea spune că părerea ta despre toate lucrurile este una neinspirată. Iar acest răspuns reprezintă o lipsă de idei sau lipsa dorinței de a contribui la o conversație mai substanțială. Dacă totul e ok tot timpul, oamenii care vorbesc cu tine se vor plictisi. Îi faci pe cei din jurul tău să mențină conversația pe linia de plutire, ceea ce poate fi obositor.