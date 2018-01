Cum să porți denimul în 2018. 5 tendințe

Dar chiar dacă aceste piese sunt mereu în trend, an de an apar noi stiluri interesante și modalități în care se poate purta acest material versatil. Iată cum să porți denimul în 2018:

Fustele mini de blugi au fost piese de rezistență în ținutele noastre la începutul anilor 2000. Dar în prezent fusta de blugi a căpătat o reputație ceva mai serioasă, iar în locul modelelor foarte scurte și-au făcut loc fustele lungi sau midi din denim, cu o croială de tip A. Alege o fustă cu aplicații din cristale, ținte sau broderie, un alt trend al acestui an.

Spre deosebire de jeanșii cu talie extrem de joasă în stilul celor purtați de Britney Spears cu mulți ani în urmă, modelul aflat în tendințe anul acesta este mult mai ușor de purtat. Este vorba despre popularii blugi de tip boyfriend, care au o croială largă și sunt mult mai comozi decât cei skinny. Aceștia arată foarte bine în varianta talie joasă și pot fi asortați cu cămăși sau bluze și pantofi cu toc, pentru un look feminin.

Acest stil dramatic arată cel mai bine cu blugii foarte lungi și în mod deosebit cu cei cu talie înaltă și cu tiv franjurat. Nu doar că vei scăpa de grija de a-ți scurta pantalonii, în cazul în care ești mignonă, dar acest look îți va oferi și posibilitatea de a pune în evidență în mod original o pereche deosebită de sandale sau pantofi.Manșetele exagerat de mari vor atrage imediat atenția asupra încălțărilor pe care le porți.

Tivul asimetric este încă de anul trecut un trend important și pare să fie și în 2018 la fel de puternic. Iar motivele pentru care se menține în tendițele acestui an sunt cât se poate de simple: este un look deosebit, sofisticat, care aduce un plus de farmec unei piese vestimentare din denim. În 2018 vei putea observa tivul asimetric în cazul fustelor, rochiilor și chiar al jachetelor din denim.