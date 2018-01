Gwyneth Paltrow s-a logodit şi vrea să fie din nou mireasă

Vedeta a confirmat că s-a logodit cu producătorul de televiziune Brad Falchuk şi vrea să dea încă o şansă căsătoriei.

Actriţa a confirmat informaţia printr-un mesaj publicat pe Twitter ce includea un emoji simbolizând un inel de logodnă şi o fotografie care prezintă coperta celui mai recent număr al revistei sale de lifestyle, Goop . Imaginea îi prezintă pe cei doi logodnici în timp ce stau îmbrăţişaţi.Într-un interviu acordat Goop, Paltrow a spus că îşi doreşte să se căsătorească., a spus ea, adăugând că Falchuk este, a transmis cuplul într-o declaraţie pentru presă prezentată în emisiunea de televiziune "Good Morning America" Paltrow, în vârstă de 45 de ani, s-a despărţit de liderul trupei Coldplay, Chris Martin, cu care are doi copii, în 2014.Divorţul lor care a surprins pe toată lumea s-a încheiat în 2016.Producătorul de televiziune Brad Falchuk, în vârstă de 46 de ani, şi Gwyneth Paltrow s-au cunoscut în 2014 pe platourile de filmare ale serialului "Glee", dar au ţinut secretă relaţia până în septembrie 2015, scrie cotidianul britanic Daily Mail . În noiembrie anul trecut, Us Weekly a anunţat că cei doi s-au logodit, dar informaţia nu a fost confirmată de aceştia.Falchuk, împreună cu Ryan Murphy, a creat, în 2009, serialul "Glee”. Cei doi au lucrat împreună la serialele "American Horror Story” şi "Scream Queens”.Gwyneth Paltrow a câştigat un Oscar pentru rolul din "Shakespeare in Love” (1998) şi este cunoscută drept creatoarea site-ului de lifestyle Goop şi a magazinului online prin care promovează un stil de viaţă sănătos.Foto: Hepta