Cum poartă vedetele dresul plasă. 15 ținute din care să te inspiri

La fel ca și dresul sau colanții, dresul plasă are o reputație proastă. De-a lungul timpului am ajuns să-l considerăm ca fiind ieftin, de prost gust sau potrivit numai pentru o ținută de club sau pentru o costumație de petrecere. Dar toate acestea încep să se schimbe treptat, iar vedetele au un cuvânt important de spus.

Câteva celebrități reușesc să schimbe percepția despre dresul plasă și demonstrează că acesta poate fi elegant și rafinat, dacă știi cum să îl porți corect. Totul se reduce la hainele pe care le porți cu el. De exemplu, alege să porți dresul plasă cu o rochie respectabilă și nu cu un top decupat și blugi scurți, tăiați.

Pe de altă parte, trebuie să ai în vedere că dresul plasă nu are niciun scop funcțional, ci este doar decorativ, oferind textură.De aceea, și efectul lui este diferit în funcție de model. Dresul plasă cu ochiuri mici și fine are un efect discret și elegant, iar cel cu ochiuri largi și plasă rară are un impact mai mare și efectul este unul statement.