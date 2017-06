Top 4 cei mai buni prieteni din zodiac

Nu oricine poate fi un prieten adevărat, aşa că află pe cine te poţi baza oricând şi oriunde!

Iată cele 4 zodii pe care te poţi baza necondiţionat:Leii sunt foarte generoşi. Chiar dacă nu crezi că ai nevoie de cineva care să stea lângă tine şi să îţi asculte problemele, Leul va ştii că nu e aşa. Acesta este vesel în orice moment şi îţi poate transforma ziua total datorită râsului său molipsitor. Este cunoscut şi ca fiind leneş, aşa că e numai bun pentru a vă relaxa împreună pe canapea vizionând un film. Leul are mare încredere în el, ceea ce poate părea intimidant la început, dar poţi învăţa o mulţime de lucruri de el, cum ar fi stăpânirea de sine.Un Vărsător iubeşte discuţiile inteligente, aşa că dacă ai nevoie vreodată de ceva înţelept, el este întotdeauna gata să împărtăşească cu tine cunoştinţele lui. Are un umor plin de sarcasm şi vei petrece alături de el un timp extrem de plăcut. Îi place să se distreze cu prietenii lui şi are abilităţi sociale spectaculoase. Deci, nu îţi face griji dacă tu eşti mai retras, pentru că te va scoate din situaţiile stânjenitoare în public. Dacă urăşti când cineva nu se ţine de cuvânt, şi acest nativ simte la fel.El nu va lipsi niciodată de la un eveniment important pentru tine!Un Capricorn este un prieten de calitate, deoarece e orientat spre familie, aşa că te va trata mereu ca făcând parte din ea. Nu îi place drama, aşa că lasă orice deoparte când vine vorba de o sesiune de cumpărături în mall sau de o ieşire la bere. Este extrem de pasionat de muzică, aşa că nu îţi vor lipsi concertele sau petrecerile cu muzică la maxim. Una dintre slăbiciunile lui, totuşi, este că nu iartă. Dacă nu îl dezamăgeşti, va fi mereu acolo pentru tine.Un Săgetător este curios şi se bucură sp îţi petreacă timpul în aer liber. Deci, vei avea garantat acel prieten pe care te poţi baza dacă vrei să explorezi sau călătoreşti într-un loc nou. Este o persoană foarte generoasă, aşa că pregăteşte-te să fii şi tu, merită din plin! Una dintre cele mai mari calităţi ale acestui nativ este simţul umorului. Este mereu pregătit să te facă să te simţi confortabil în situaţii tensionate. De asemenea, e optimist şi te va linişti oricând că va fi bine, chiar şi atunci când situaţia e dificilă.