Cum va fi anul 2019 pentru zodia Peşti

Peştii sunt guvernaţi de Neptun şi sunt un semn de Apă, la fel ca Racul şi Scorpionul. În 2019 pot apărea multe evenimente noi şi neobişnuite pentru cei născuţi în această zodie!

Decanii zodiei Peşti

Oportunităţi personale pentru Peşti:

Limitări personale pentru Peşti:

Cum stau Peştii cu banii?

Cum stau Peştii cu dragostea?

Cum evoluează Peştii în carieră?

Cum stau Peştii cu sănătatea?

Cei născuţi în primul decan al Peştilor sunt influenţaţi de Saturn şi Neptun. Anul 2019 le va aduce oportunităţi de promovare, un nou loc de muncă sau o colaborare financiară.Nativii născuţi în cel de-al doilea decan sunt influenţaţi de Jupiter şi Neptun. În 2019, aceştia se vor concentra pe bani şi vor găsi idei noi pentru a-i înmulţi.Cei născuţi în cel de-al treilea decan sunt influenţaţi de Marte şi Neptun. În 2019 există posibilitatea ca aceştia să plece în străinătate, să fie promovaţi, pot învăţa o altă limbă sau să studieze altă civilizaţie.În acest an, trebuie să fii tu şi să urmezi câteva idei unice pe care le ai. Pentru ca viaţa ta să rămână la fel, trebuie să acţionezi puţin mai rebel la jumătatea anului. De la mijlocul lunii ianuarie până la mijlocul lui martie, influenţa mai multor planete te vor ajuta în noi domenii ale vieţii tale. Te bucuri de sprijin şi simţi că a sosit momentul pentru a-ţi pune ideile în practică. Cei născuţi în perioada 19-27 februarie vor trece prin cele mai mari schimbări.Până în luna mai ai putea simţi că îţi sunt impuse unele limite în raport cu ceilalţi, deoarece există multe promisiuni, dar nicio acţiune reală. Ai putea să profiţi de acest timp pentru a finaliza anumite cursuri sau pentru a încheia unele acţiuni juridice.Încă de la începutul anului apar oportunităţi şi oferte care îţi pot îmbunătăţi situaţia financiară.Ai putea realiza că unele proiecte îţi iau mai multe decât îţi oferă, dar răbdarea ta va fi recompensată în perioada august-septembrie. Din iulie până la sfârşitul lunii septembrie este o perioadă a acţiunilor comune şi juridice.Acesta este probabil cel mai interesant an pentru tine. Ai şansa de a-ţi întâlni o nouă dragoste sau de a lega prietenii adevărate. Vei constata că cei care provin dintr-un mediu cultural diferit, dintr-o altă ţară sau care locuiesc la o distanţă considerabilă de tine, îţi vor aduce cele mai multe beneficii. Unele relaţii vechi pot să se rupă definitiv la jumătatea anului. În octombrie, reapar în viaţa ta prieteni vechi şi foşti parteneri.Traseul tău în carieră se poate schimba în acest an pentru că vrei să fii propriul tău şef sau să ai mai multă libertate în acest domeniu al vieţii tale. Unii nativi pot rămâne la locul actual de muncă, însă pe o funcţie care le oferă mai multă independenţă. Martie şi iunie aduc noi oportunităţi.Pot apărea probleme bronhice în perioada august-septembrie, iar cei care sunt predispuşi la alergii sezoniere, trebuie să fie mai prudenţi. Este posibil ca unii nativi să fie îngrijoraţi de starea de sănătate a partenerului sau a unui părinte care necesită o intervenţie chirurgicală sau o internare.