10 fructe care curăţă tenul

Ştim deja că un regim alimentar bogat în fructe şi legume proaspete constituie una dintre cele mai bune alegeri pentru sănătate, dar şi pentru aspectul pielii. Însă, există unele fructe care au fost studiate şi s-a demonstrat că sunt într-adevăr benefice pentru ten. Iată ce nu trebuie să-ţi lipsească din meniu:Furnizează corpului antioxidanţi, fibre, vitaminele C, A, E, având un puternic efect de detoxifiere şi curăţare a tenului. Consumă afinele proaspete sau congelate cât mai des posibil!Rodiile sunt recunoscute pentru efectul lor antioxidant benefic asupra tenului. Consumate ca atare sau sub formă de suc, ele nu trebuie să lipsească din meniul zilnic, deoarece au proprietăţi antiinflamatorii şi antioxidante.De asemenea, rodiile conţin şi anumite substanţe cu efect antiaging, stimulând astfel regenerarea pielii.Coaja acestui sortiment de măr are cel mai ridicat conţinut de colagen, o substanţă necesară pentru ca tenul să-şi păstreze elasticitatea. De asemenea, datorită conţinutului ridicat de fibre, merele îmbunătăţesc digestia şi favorizează eliminarea toxinelor din corp.Are un conţinut foarte mare de apă şi hidratează foarte bine tenul. Acest lucru îi va împrospăta aspectul şi pielea ta va fi mai strălucitoare.