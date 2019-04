6 dezechilibre hormonale care te fac să îmbătrânești prematur

Oamenii de ştiinţă susţin că organismul uman sintetizează aproximativ o sută de hormoni, iar șase dintre ei sunt deosebit de importanți pentru frumusețe.

Estrogenul

Hormonul de creștere

DHEA (dehidroepiandrosteron)

Melatonina

Cortizol

Insulina

Contribuie la elasticitatea pielii, ne mențin tinerețea și chiar ne afectează stare de spirit. Cu toate acestea, din motive necunoscute, uneori corpul nu susține producerea hormonilor în cantități adecvate, ceea ce ne poate face să îmbătrânim prematur. Din fericire, există metde care redau echilibrul hormonal.Iată care sunt cei șase hormoni principali care îți afectează frumusețea:Estrogenul face ca celulele fibroblaste să producă elastină și colagen. Atunci când nivelul acestui hormon scade, ne confruntăm cu apariția ridurilor și pielea se lasă, pierzându-și din elasticitate. Dar nu este vorba doar despre piele - cu cât nivelul estrogenului este mai mic, cu atât organismul îmbătrânește mai repede.- consumă alimente pe bază de soia precum tofu sau lapte de soia, dar și legume proaspete, fructe sau semințe de in;- folosește cosmetice care conțin fitoestrogeni. De exemplu, serumuri și creme cu rădăcină de lemn dulce, care conține liquiritigenin, un antioxidant care stimulează producția de colagen.Odată cu înaintarea în vârstă, nivelul hormonului de creștere începe să scadă. De aceea, masa musculară începe să se reducă, cresc depozitele de grăsime, ne confruntăm cu apariția ridurilor și cu scăderea anduranței și a nivelului de energie.- activitate fizică, precum mersul pe jos sau exerciții cu greutăți;- schimbări de temperatură. Ședințele de saună sau dușurile alternante stimulează producția de hormon al creșterii.DHEA este un hormon care are efect ce stimulează vindecarea și are în același timp efect antiîmbătrânire. Dar problema este că organismul produce acest hormon până la vârsta de 30 de ani. După această vârstă, tonusul muscular începe să scadă, vasele de sânge devin mai subțiri, iar pielea își pierde elasticitatea.- include grăsimi sănătoase în alimentația ta - corpul sintetizează DHEA din grăsimi conținute de nuci, semințe, ulei de pește sau avocado;- mănâncă proteine slabe la micul dejun (ouă, iaurt, carne slabă de pui, curcan etc.).Melatonina este cunoscută și ca hormonul somnului.Reglează ritmul circadian al corpului și ne anunță când este momentul să ne odihnim. Toate procesele de reînnoire celulară au loc în timpul somnului, iar atunci când te confrunți cu tulburări de somn, aceste procese sunt afectate și poate apărea îmbătrânirea prematură. Nivelul scăzut de melatonină duce la apariția ridurilor, căderea părului și apariția petelor pigmentare.- consumă alimente care conțin melatonină, precum banane, roșii, orez sau porumb;- fumatul, consumul de alcool și cofeina afectează nivelul acestui hormon;- suplimente alimentare. Atunci când nivelul melatoninei este scăzut, medicii pot prescrie suplimente alimentare de melatonină. Dar acestea nu ar trebui luate fără acordul medicului.Cortizolul mai este cunoscut și ca hormonul stresului, iar nivelul ridicat al cortizolului duce la îmbătrânirea prematură. În funcție de tipul pielii, efectele negative ale cortizolului se manifestă în diferite moduri, de la piele uscată, deshidratată, cu aspect tern, până la riduri adânci, acnee sau ten gras.- bea suficientă apă.Chiar și o ușoară deshidratare poate duce la creșterea nivelului de cortizol. Bea doi litri de apă pe zi, iar atunci când te simți stresată, bea un pahar cu apă.- ascultă muzică relaxantă. Oamenii de știință au descoperit că terapia prin muzică poate scădea nivelul stresului.- meditează. Meditația te ajută să scazi nivelul cortizolului.Insulina crește nivelul glucozei din sânge, iar atunci când există probleme ale producției de insulină, la nivelul pielii apar primele semne ale îmbătrânirii. Un nivel ridicat al zahărului din sânge duce la apariția ridurilor și la pierderea elasticității pielii.- fă-ți analize de sânge care pot depista riscul de diabet;- evită dulciurile și alimentele care conțin zahăr;- folosește creme care conțin retinol, un derivat al vitaminei A care stimulează producția de colagen.