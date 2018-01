6 accesorii pentru păr care se poartă în 2018

În acest an, accesoriile pentru păr devin o modalitate foarte simplă de a transforma coafurile banale, pe care le porți zi de zi, într-unele cu totul deosebite.

Tocmai de aceea ar fi o greșeală să nu te folosești de aceste elemente interesante pentru a aduce un plus de originalitate look-ului tău. Clamele metalice, precum cele care îți înfășoară coada și maschează eleasticele de prindere, dar și fundele chic sau agrafele elegante se numără printre tendințele acestui an în materie de accesorii pentru păr.





Cozile înfășurate









Coafura purtată de Jessica Biel la Globurile de Aur 2018 este un indiciu clar că părul prins într-o coadă joasă la spate a revenit în tendințe. Dar în loc să fie un stil plictisitor și banal, această coafură este una interesantă și originală, datorită unui accesoriu. Este vorba despre coada înfășurată. Poți folosi o eșarfă subțire, o panglică, un șnur din piele etc. pentru a obține acest look modern.





Agrafele cu perle

Dacă folosești aceste accesorii, vei obține acel efect elegant și rafinat, dar fără să petreci o veșnicie în fața oglinzii. Agrafele cu perle vor reuși să-i ofere coafurii tale un plus de feminitate și eleganță, transformând chiar și cel mai banal coc într-un stil deosebit. Perlele au parte de o revenire spectaculoasă în moda acestui an și pot fi folosite chiar și pentru a oferi un plus de rafinament coafurilor pe care le porți.











Elasticele acoperite cu material textil









Acele elastice pentru păr îmbrăcate în material textil în culori țipătoare ne duc imediat cu gândul la moda anilor '90. Dar 2018 readuce în tendințe acest look copilăros. Optează pentru materiale precum catifeaua în nuanțe de albastru electric sau roz pastelat. Vedetele sunt cele care poartă des acest accesoriu de păr inspirat de anii '90.





Accesoriile din metal

Când nu știi ce să porți, alege accesoriile din metal pentru păr.Prinde-ți coada la spate cu clame din metal ce ascund foarte bine elasticele și care oferă un element interesant acestei coafuri banale. Un strop de strălucire nu strică niciodată. Sunt perfecte pentru a obține rapid și ușor o coafură pentru un eveniment special.











Fundele









În acest caz este vorba în special de panglicile legate cu fundă, înfășurate în jurul cozilor prinse la spate. Reprezintă o metodă foarte simplă de a transforma o coafură obișnuită într-una chic. Tot ce trebuie să faci este să-ți prinzi părul într-o coadă la spate folosind un elastic transparent sau de culoarea părului, apoi să înfășori pangliga în jurul cozii și să faci o fundă largă. Nimic mai simplu!





Agrafele interesante





Chiar dacă nu ești pregătită să îmbrățișezi trendul accesoriilor pentru păr, poți experimenta noi look-uri folosind doar agrafele. Aranjează-le în modele deosebite precum linii verticale sau triunghiuri. Alege-le pe cele colorate sau în nuanțe metalice. Agrafele negre, folosite de obicei pentru a fixa coafurile, nu vor avea același efect pentru că nu sunt vizibile și nici nu arată prea bine.