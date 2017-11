De ce bărbatul omega este mai bun decât bărbatul alpha

Ai auzit cu siguranță ce calități și defecte are bărbatul alpha, dar știi cum este bărbatul omega? Cu toate că nu primește prea multă atenție, nu ar trebui să-l lași să plece din viața ta. Când ne gândim la specia masculină, ne gândim la putere, competiție, dominare și abilități de conducere. Cu toate acestea, există multe tipuri de bărbați care nu se încadrează în aceste stereotipuri. Iată despre ce este vorba!

Motivele pentru care bărbatul omega este mai bun decât bărbatul alphaBărbatul alpha vrea să iasă în evidență și să fie cel pe care să îl remarce toată lumea. Simte nevoia să fie cel mai puternic, cel mai rapid, cel mai deștept și cel mai bun. Este competitiv.Spre deosebire de bărbatul alpha, bărbatul omega evită riscul și confruntările. Deși poate avea o încredere în sine similară cu cea a bărbatului alpha, nu simte nevoia să fie centrul atenției. Iată ce caracteristici are bărbatul omega!De obicei, masculul omega este introvertit. Spre deosebire de omologul său de sex masculin, el nu trebuie să fie sufletul petrecerii. Nu are nevoie de toată atenția asupra lui. De fapt, atunci când este într-o mulțime și toată lumea este atentă la el, simte că rămâne fără energie. În schimb, masculul omega preferă să fie singur în multe dintre cazuri.Bărbatul alpha este extrovertit, carismatic și sufletul petrecerii. Dar masculul omega este mult mai relaxat. Nu se enervează prea tare.Lasă lucrurile să meargă de la sine și nu are percepția că trebuie să lupte pentru orice.Deoarece nu este la fel de dominant precum bărbatul alpha, bărbatul omega tinde să fie mai gentil în relații. Acesta ar putea fi cel care îți face masaj după o zi grea la serviciu. Sau va sta cu tine pe canapea și se va uita la filmul tău preferat. Are un caracter blând, ceea ceBărbatul omega nu este preocupat să iasă în evidență, așa că se concentrează mai mult pe alte persoane. Dacă ai nevoie de ajutorul cuivaEmpatia se traduce prin identificarea sentimentelor altor persoane. Masculul omega are o capacitate bună de a vedea realitatea prin ochii altcuiva. Aceasta nu este o calitate pe care o posedă mulți bărbați alpha.