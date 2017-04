5 indicii care arată că e îndrăgostit de fosta

Dacă te afli într-o relație în care partenerul tău este îndrăgostit de fosta, s-ar putea ca sentimentele tale să aibă de suferit.

1. Găsește motive pentru a vorbi despre ea

2. Încă vorbește și se vede cu fosta

3. Încă interacționează cu ea în rețelele sociale

4. Te compară cu fosta

5. Are un comportament ciudat

Nu îți poți da seama întotdeauna de la început, însă iată câteva indicii care te pot ajuta să realizezi dacă încă e îndrăgostit de fosta!Imaginează-ți că luați cina împreună, iar conversația deviază către fosta. Ți se pare ciudat faptul că găsește orice scuză pentru a vorbi despre fosta lui prietenă? Acesta este un indiciu clar că nu a trecut încă peste ea.Nu este neobișnuit ca oamenii să rămână prieteni cu foștii parteneri, mai ales dacă erau prieteni și înainte de a fi împreună. Cu toate acestea, dacă partenerul tău iese cu prietenii lui și cu fosta și nu te invită sau nu îți spune că va fi și ea prezentă, ar trebui să îți dai seama că încă e îndrăgostit de fosta. Există probabilitatea ca partenerul să nu își dorească să te vadă fosta lui prietena, în speranța că se vor împăca.Nu e nimic greșit într-un like la o poză sau postare, dar dacă partenerul tău îi dă like la orice poză sau postare, s-ar putea să te îngrijoreze acest lucru, mai ales dacă nu mai vorbește cu fosta în rest.V-ați certat vreodată? Poate că ai făcut un lucru care l-a deranjat și îți reproșează faptul că fosta lui prietenă nu făcea niciodată acest lucru. Oricare ar fi motivul, fosta nu ar trebui adusă în discuție. Poate te compară cu ea în ceea ce privește cariera, stilul de fashion sau alte aspecte. Dacă ești comparată cu fosta, înseamnă că nu a trecut încă peste relația cu aceasta.Acest indiciu poate merge mână în mână cu frica lui de angajament. Dacă trec zile întregi fără să vorbiți, poate fi nesigur în legătură cu relația voastră sau se mai gândește și la altcineva. Dacă nu este interesat, nu este greu să îți spună acest lucru și să treacă mai departe. Dar dacă are un comportament schimbător, s-ar putea să te țină aproape, pentru că nu este sigur de modul în care vor merge lucrurile cu fosta.Nu este nimic greșit în a nu trece peste fosta, însă nu este normal să ieși la întâlniri, dacă nu ți-ai oferit suficient timp pentru a trece peste.