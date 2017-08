Richard Gere, îndrăgostit la 67 de ani: Are o iubită superbă, mai tânără cu 34 de ani

La 67 de ani, Richard Gere e îndrăgostit ca-n tinereţe. Starul din „Pretty Woman“ şi iubita lui sunt fericiţi împreună. Dar oare va dura?

Cu părul alb ca neaua şi cu chipul bonom, Richard Gere pare un bătrânel simpatic, ieşit la o plimbare cu nepoţii prin parc. La vârsta lui n-ar fi de mirare, dar starul american este acum îndrăgostit ca un adolescent de ultima sa cucerire, o frumuseţe superbă, Alejandra Silva, în vârstă de 33 de ani, care i-ar putea fi fiică.În weekend, actorul a venit însoţit de iubita lui la Festivalul de film din San Sebastian, Spania, iar cuplul a atras imediat atenţia fotoreporterilor. Îmbrăcat fără pretenţii, cu un sacou bleumarin, cămaşă albă şi jeanşi, Gere a avut ochi numai pentru iubita lui, cu 34 de ani mai tânără decât el. Actorul nu s-a dezlipit de lângă ea la premiera celui mai recent film al său, "Time Out Of Mind", în care interpretează rolul unui bărbat fără adăpost care încearcă să reia legătura cu fiica sa.De profesie publicistă, Alejandra a venit la eveniment într-o rochie mini neagră cu steluţe albastre, peste care purta un cardigan bleumarin, asortându-şi ţinuta cu o pereche de pantofi albaştri Laboutin.Alejandra, care a confirmat relaţia cu actorul american în iunie 2015, pare să fie iubirea pe care Richard Gere o tot caută de câţiva ani.Tânără, foarte frumoasă, inteligentă şi stilată, ea a studiat la Leweston School din Dorset, Kent (Anglia) şi face parte din elita intelectuală madrilenă. Alejandra s-a despărţit de Govind Friedland, fiul magnatului american Robert Friedland, cu care are un băiat, Albert.Potrivit cotidianului britanic Daily Mail , ea l-a cucerit pe Gere cu cel puţin un an înainte de a confirma relaţia.Anterior, Richard Gere a avut o relaţie cu modelul, actriţa şi prezentatoarea de televiziune Padma Lakshmi, a patra soţie a scriitorului britanic de origine indiană Salman Rushdie, cu care aceasta a fost căsătorită din 2004 până în 2007.În 2013, Gere s-a despărţit de cea de-a doua soţie a lui, Carey Lowell, în vârstă de 53 de ani, după un mariaj care a durat 11 ani. Cei doi au împreună un fiu, Homer, şi deţin împreună un complex hotelier de lux - Bedford Post Inn.Richard Gere a mai fost căsătorit şi cu top-modelul Cindy Crawford, din 1991 până în 1995.Foto: Hepta