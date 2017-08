Cât de periculoase sunt turbulențele?

Cel puțin 10 pasageri au avut nevoie de asistență medicală după ce turbulențele extreme au afectat zborul unui avion, care mergea de la Atena spre Philadelphia.

Cum te pot afecta turbulențele?

Toți acei pasageri au fost eliberați din spital, potrivit postului de știri ABC News, însă ar trebui oare să-ți faci griji cu privire la turbulențele pe care le resimți în avion? Iată ce zic specialiștii și cum poți să eviți eventualele probleme!Turbulențele reprezintă cea mai comună formă de vătămare din aer, iar aproximativ 58 de persoane din Statele Unite sunt rănite din cauza lor în fiecare an, potrivit Administrației Federale de Aviație. Cu toate acestea, dintre cele 298 de accidente, trei dintre acestea fiind letale, Administrația Federală de Aviație a declarat că aceste turbulențe care au avut loc între anii 1980 și 2008 au afectat 184 de însoțitori de zbor și 114 pasageri. Cu alte cuvinte, un zbor cu turbulențe nu ar trebui să fie ceva de speriat, după cum a declarat Steve Allright, căpitan la British Airways, pentru publicația The Telegraph. Acesta a spus că în fiecare zi în care zboară se așteaptă la mici turbulențe la fel cum se așteaptă la denivelări pe șosea în drumul lui către muncă.Echipajele de zbor au și o scară a gravității pentru turbulențe: ușoare, moderate, severe și extreme.Turbulențele moderate nu îi sperie pe piloți, conform lui Allright, care a declarat, de asemenea, că turbulențele extreme sunt întâlnite rar, dar nu sunt periculoase. În cariera sa de peste 10.000 de ore de zbor, a întâlnit turbulențe severe pentru aproximativ cinci minute în total.Piloții, însă, nu primesc mai mult decât un avertisment general cu privire la turbulențe, după cum a declarat pilotul american al companiei US Airways, Chesley "Sully" Sullenberger, pentru publicația USA Today. În timp ce zboară, piloții trebuie să se bazeze pe raportul altor aeronave și apoi să ia în considerare dacă își pot ajusta altitudinea, cu scopul de a evita zonele cu turbulențe.Cea mai bună modalitate de a rămâne în siguranță atunci când avionul trece prin turbulențe este să porți centura de siguranță. Dintre cele trei decese care au avut loc între 1980 și 2008 în avioanele din Statele Unite care treceau prin zone cu turbulențe, cel puțin doi dintre acei pasageri nu aveau centura pusă. Menținerea centurii de siguranță închise este ca o asigurare ieftină, care îți poate salva viața când nu te aștepți.