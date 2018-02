Un artist realizează adevărate opere de artă sculptate în hârtie

Dacă un hairstylist are nevoie de un arsenal bogat ca să obțină o coafură perfectă, acest artist realizează totul cu ajutorul unei coli de hârtie și un cuțit special. Parth Kothekar are nevoie de aproximativ 7 zile ca să definitiveze o lucrare, însă răbdarea sa nu are limite și reușește să ajungă la un rezultat spectaculos.