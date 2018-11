8 lucruri care-ți afectează simțul gustului

Te-ai gândit că până și greutatea farfuriilor sau a tacâmurilor poate afecta modul în care percepi aromele? Află ce factori îți pot modifica simțul gustului fără să bănuiești.

Îți place să analizezi aromele care compun fiecare fel de mâncare și chiar să ghicești ingredientele? În unele cazuri aroma pe care o denotă un anumit preparat depinde și de alți factori decât de lista strictă a ingredientelor utilizate la gătit. Odată ce știi care sunt elementele perturbatoare te poți asigura că iei masa ideală fără să lași ca simțul gustului să fie alterat de elemente care nu au nicio legătură cu rețeta în sine. Aromele deosebite și compania plăcută vor transforma rapid orice masă într-o ocazie aparte.



Iată ce factori pot avea afecta considerabil simțul gustului:



1. Culoarea ambalajului

Majoritatea producătorilor cunosc acest factor și experții au constatat că fiecare culoare transmite un anumit gust consumatorilor. De exemplu, în cazul conservelor s-a constatat că prin simpla adăugare a unei dungi galbene clienții consideră că rețeta a fost modificată, iar produsul conține mai multă lămâie. Același lucru s-a întâmplat și pentru cutiile de Coca Cola, când compania a vândut băutura în cutii albe, în loc de culoarea obișnuită. Deși a declarat că rețeta era identică, consumatorii au fost convinși că fusese modificată.



2. Materialul din care sunt realizate tacâmurile

În cadrul studiilor de specialitate s-a constatat că același tip de iaurt este considerat mai cremos și mai scump dacă este gustat cu o linguriță ușoară din plastic, față de situația în care se utilizează o linguriță din plastic mai gros. Și dacă te gândeai că prețul este important când vine vorba despre tacâmuri și mese delicioase, ei bine nu te ajută deloc să cumperi tacâmuri din argint. Potrivit experților, mâncarea are cel mai bun gust atunci când se folosesc tacâmuri din aur sau din oțel inoxidabil. Argintul lasă un gust metalic, deloc plăcut când savurezi felul tău de mâncare preferat.



3. Muzica pe care o asculți

Dacă îți place să gătești pentru familie și prieteni la cină și pui și muzică pentru a completa atmosfera, trebuie să dai atenție melodiilor alese.Cele cu multe note înalte accentuează percepția gustului dulce cu până la 15%. Poate că nu vrei neapărat acest efect când servești friptura, dar nu strică la momentul desertului. Ar putea transforma o simplă plăcintă într-un deliciu culinar.



4. Tipul de tacâm pe care îl folosești

Potrivit specialiștilor, brânza este considerată mai sărată dacă este gustată numai cu ajutorul unui cuțit, față de situațiile în care se utilizează o furculiță, o lingură sau o scobitoare. Deși studiul respectiv a semnalat că de regulă cuțitele nu sunt introduse în gură, diferența de gust ar putea fi explicată prin gestul neobișnuit de a utiliza exclusiv cuțitul.



5. Culoarea mâncării

Modificarea artificială a culorii alimentelor poate crea o confuzie a gusturilor. În cadrul unui studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Bordeaux studenții care au gustat diferite sortimente de vin roșu care fuseseră transformate în vin alb nu au descris gustul vinului în același mod ca în momentul în care au gustat sortimentele identice la nuanța lor naturală.



6.

Felurile de mâncare sunt percepute ca fiind mai cremoase și cu un gust special dacă sunt servite cu ajutorul unor tacâmuri mai grele sau dacă se folosesc farfurii și platouri care nu sunt prea ușor de mutat.



7. Modul în care este aranjată mâncarea în farfurie

Contează și ce aspect are farfuria. Un aranjament ordonat și creativ are un impact pozitiv, în timp de haosul și amestecarea ingredientelor la întâmplare nu va crea o impresie prea bună. Singura excepție sunt legumele, care pot fi amestecate atâta timp cât preparatul oferă o varietate de culori și texturi și are un aspect proaspăt.



8. Felul în care este scris meniul

Dacă se folosesc termeni precum „suculent”, „aromat”, „savuros”, clienții vor avea tendința să considere că este mult mai gustos decât dacă ar vedea simpla denumire a preparatului, cu prețul asociat.