Revigorare subacvală

Vara și oricând suntem obosiți, căutăm noi surse de revigorare. Un duș e mereu la îndemână. Dar ce ai zice de un duș subacval? Energie și revitalizare deopotrivă. La Afodita Resort & Spa, poți opta pentru o formă de hidroterapie inedită: dușul subacval. Un tratament care are la bazî apa. Pentru că, nu-i așa, apa este folosită sub toate formele ei ca să fim în formă: jeturi, vapori, băi, gheață, comprese, dușuriVichy, dușuri subacvale, dușuri Kneipp sau emoționale

Dușul subacval se face într-o cadă cu apă fierbinte. Cu ajutorul unui furtun subacvatic, se pompeazp un puternic jet de apă care e direcționat de terapeut asupra principalelor grupuri musculare de la o distanță de 10-15 cm și dintr-un anumit unghi. Mușchii,țesuturile conjunctive, dar și ligamentele se vor relaxa.

Alternanța de apă caldă și apă rece

Dușul subacval este o forma de hidromasaj care se derulează după următoarea schemă. Corpul îți este stropit de un jet de apă caldă. Timp de 5-15 minute. Acțiunea începe dinspre picioare. Secretul dușului subacval stă în presiunea pe care o are jetul de apă. Aceasta poate varia de la 1 la 6, in functie de rezistenta zonei tratate. Apa proiectata de dus fomeaza un unghi de 35°C fata de piele.

Dilatand vasele de sange, apa calda activeaza aportul de sange dinspre organe, spre muschi si piele. Din contra, apa rece accelereaza aportul sangelui spre organe si il reduce in directia pielii. In timp ce apa rece stimuleaza, apa calda agita, dar ele au si un punct comun: reduc tensiunea si durerea musculara. Prin actiunea ei asupra sangelui apa, fie ea rece sau calda, stimuleaza intarirea sistemului imunitar.



Efectele dusului subacval variaza, in functie de temperatura apei. Daca jetul are o temparatura sub 30°C, efectul sau este de tonifiere. Cand depaseste temperatura de 35°C, dusul are efect relaxant, asemanator cu cel al unui masaj. Cand jetul cald alterneaza cu cel rece, are loc un efect de vasocontractie – vasodilatatie, cunoscut sub numele de vasomotor.



Principala functie a apei este sa intareasca organismul si sa il curete de impuritati: toxine, celule moarte etc. Prin aceste efecte, dusul subacval amelioreaza digestia, stimuleaza circulatia sangelui si reduce durerea. Sedintele de dus subacval se urmeaza de 3-4 ori pe saptamana, timp de mai multe saptamani la rand.



Prin efectul sau vasomotor, dusul subacval are o influenta pozitiva asupra a numeroase afectiuni cardio-vasculare: hipertensiune, aterioscleroza, insuficenta cardiaca, varice si hemoroizi.

Cu toate acestea, el este contraindicat in cazul bolilor de inima grave. Stimuland activitatea sistemului nervos, aceasta terapie este binefacatoare in cazurile de surmenaj, insomnie, hiperexcitabilitate, depresie, hiperemotivitate. Ea este insa contraidindicata in cazul tulburarilor mentale grave.



Regulile dusului subacval

1. Corpul trebuie sa fie cald in mod constant – inainte de aplicarea apei reci se vor face cateva exercitii de incalzire. Camera in care se practica acesta terapie nu trebuie sa aiba o temperatura mai mica de 20°C.



2. Aplicarea jeturilor de apa rece trebuie sa fie de scurta durata. Cu cat apa este mai rece, cu atat durata de aplicare a ei va fi mai scurta.



3. Dupa aplicare, corpul trebuie reincalzit si nu sters. Absorbirea apei provoaca o uscare brusca si incalzire exterioara, nu una interiora. Apa va fi indepartata pe cat posibil cu ajutorul mainilor si apoi pacientul va imbraca un halat de bumbac.



4. Aplicarea apei calde trebuie utilizata cu moderatie.

Ea se foloseste mai ales la persoanele fragile sau aflate la inceputul curei. Apa calda este mai putin stimulanta si nu trebuie sa se abuzeze de ea pentru a nu se crea o obisnuinta. In caz contrar, temperatura apei va trebui sa creasca mereu pentru a se mai obine rezultate.



5. Terapia trebuie urmata cu cel putin o ora inainte de masa si la un interval de 2-3 ore dupa masa.



Ti-am facut pofta de terapii spa? Te putem programa intr-unul dintre centrele spa partenere!



Diana Resort *** este amplasat într-un feeric cadru feeric natural, în Băile Herculane, o zonă recunoscută de mii de ani pentru frumusețea de pe Valea Cernei. Renovat în totalitate, Diana Resort dispune de 440 locuri de cazare în 220 de camere ce îndeplinesc cele mai bune condiții de servicii și confort.



https://www.dianaresort.ro/