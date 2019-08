Presoterapia te scapă rapid de celulită

Presoterapia este terapia care are ca acțiune eliminarea grăsimii prin drenarea acesteia către sistemul limfatic. „Procedura de drenaj limfatic se realizează printr-un preso masaj, care acționează asupra lanțului de ganglioni limfatici. Este o terapie ce propune eliminarea tuturor toxinelor neasimilate de organism în timpul procesului de sinteză celulară.

Reducerea drenajului limfatic și a circulației sângelui determină acumulări de grăsime, țesutul conjunctiv își pierde elasticitatea, ceea ce are ca rezultat apariția imperfecțiunilor și a denivelărilor de la nivelul pielii. Pentru ca drenajul limfatic să aibă rezultate optime, este necesar ca mușchii să se contracte, țesutul conjunctiv să fie ferm, pentru a permite un grad ridicat de compresie”, explică tehnicia maseur Dan Bujor.De ce este atât de important sistemul limfatic pentru organism? Care este rolul lui?Sistemul limfatic are sarcina de a prelua surplusul de lichide și de a-l transporta prin vasele limfatice mari la nodulii limfatici, unde are loc fagocitoza, adicăeliminarea celulelor moarte, a reziduurilor bacteriene, a toxinelor. Prin acest proces de "curățare" se observă îmbunătățiri ale aspectului pielii, ale circulației sanguine, reducerea circumferințelor, revitalizarea organismului și creșterea imunității.Dacă sistemul limfatic nu funcționează cum trebuie, la început resimți doar astenia, scăderea tonusului. De asemenea, apar răceli frecvente, după care apar și semne precum edemele membrelor, accentuarea aspectului de celulită pe coapse și fese și chiar apariția venectaziilor (vasele sparte).Principala cauza a disfuncției sistemului limfatic rămâne sedentarismul, potențat de alimentația necorespunzătoare și aportul hidric insuficient. Terapia de drenaj limfatic consta într-un masaj efectuat cu ajutorul unor manșete pneumatice aferente fiecărui membru inferior și zonei abdomenului, ce se vor umfla progresiv din periferie în sensul circulației limfatice. Acest masaj este realizat pe traseul vaselor limfatice și are rolul de a conduce limfa blocată spre stațiile ganglionare principale pentru ca mai apoi să fie preluată și eliminată prin urină.„În cadrul unui masaj anticelulitic, drenajul limfatic este doar o etapă.După ce țesutul este lucrat în mai multe etape, la sfârșit urmează drenajul. Rezultatele apar în funcție de fiecare caz în parte, fiecare individ având o constituție unică, ritm de viață diferit, alimentația diferită, tocmai de aceea nu putem compara rezultatele unei persoane atente la alimentația sa și care merge de 2 ori pe săptămână la sală cu rezultatele unei persoane cu un exces ponderal important, care are și o slujbă de birou ce îl ține pe scaun 12 ore pe zi.", explică Dan Bujor, în continuare.Este important de reținut faptul că, pe toata perioada curei de terapie, organismul trebuie să fie foarte bine hidratat."O persoană trebuie să bea lichide suficiente, pentru a avea rezultate spectaculoase. Trebuie să înțelegem că într-o singură ședință nu ne rezolvăm problemele, ci trebuie să urmăm o schemă întocmită de specialistul centrului nostru, în funcție de fiecare în parte, de nevoi și de obiective.Recomandăm drenajul limfatic, o ședință o dată pe săptămână, timp de minim 2 luni, dar frecvența poate varia, în funcție de pacient, de la o ședință la 4 zile la o ședință la 10 zile. Această terapie vinecombinată cu masajul cu bețe de bambus, care inițiază corpul în procedura de drenaj limfatic. Practic, masajul și drenajul limfatic sunt strâns legate ca proceduri, iar celulita va fi, altfel, combătută mult mai rapid și eficient.", a conchis specialistul.Drenajul limfatic este indicat atât femeilor cât și bărbaților, cei din urmă optând pentru o îmbunătățire a circulației sanguine și menținerea unui tonus bun.