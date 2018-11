In perioada 5 – 11 noiembrie are loc a treia ediție a European Fertility Week, perioadă în care Fertility Europe – organizația-umbrelă a asociațiilor de pacienți afectați de infertilitate – și membrii săi, asociații de pacienți din peste 20 de țări europene, își intensifică acțiunile de awareness & advocacy pentru cauza celor care își doresc copii dar nu îi pot avea decât cu ajutor medical.

Cu această ocazie, la nivel național, Asociația SOS Infertiltatea desfășoară în România a șaptea ediție a Săptamânii Naționale de Conștientizare a Fenomenului Medical și Social al Infertiltății, cu sprijinul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București si al Centrului pentru Tineret al Municipiului București.



Printre acțiunile Săptămânii de Conștientizare, menționăm:



• dezbaterea „40 de ani de fertilizare in vitro. România, încotro?”, cu participare din partea medicilor specialiști în infertilitate, a pacienților și a autorităților;

• trei expoziții pe tema infertilității expuse în centrul Bucureștiului: expoziția „Infertilitatea există. Și doare!” și expoziția „Incursiune în istoria fertilizării in vitro” - în Pasajul Universității; expoziția „Infertilitatea poate fi invinsă!” - pe gardul Muzeului Municipiului București / Palatul Șuțu: 27 de testimoniale foto ale părinților care au învins infertilitatea, cu participarea excepțională a cuplului Alice și Horia Brenciu; aici, o sinteza video a celor trei expozitii;

• continuarea campaniei de #educație_despre_fertilitate: lansarea în premieră a două pliante, unul dedicat fertilității feminine și un altul dedicat fertilității masculine, precum și a unui quiz online despre fertilitate - destinate publicului larg, care în principiu nu se confruntă în prezent cu infertilitatea, dar ar putea intra în această categorie în lipsa unei informări corecte;

• numeroase acțiuni colective online (video de constientizare pe tema infertilității; video cu testimoniale despre lupta cu infertilitatea; poster despre prejudecățile cu care se confruntă cuplurile infertilile ș.a.), care sunt intens partajate de mare parte din cei 12.000 de membri de pe grupul FB al Asociației SOS Infertilitatea.



La nivel european, în cadrul celei de-a treia ediții a European Fertility Week, Fertility Europe lansează un Apel la Acțiune adresat tuturor factorilor de decizie politică din cadrul Uniunii Europene, pentru a veni în sprijinul îmbunătățirii vieților tuturor care se confruntă cu probleme de infertilitate.



Pentru a sărbători cea de-a 40-a aniversare a lui Louise Joy Brown, primul copil din lume conceput prin fertilizare in vitro (FIV), Fertility Europe la lansat campania #HappyBirthday, dând startul Săptămânii Europene a Fertilității din anul 2018.



De câte ori pe an spunem, scriem sau tastăm cuvintele "La mulți ani!" fără a sta prea mult pe gânduri? Pentru cei care doresc să aibă un copil dar se luptă cu infertilitatea, expresia are un înțeles mult mai profund.

Organizațiile pentru pacienții care suferă de infertilitate din întreaga Europă se reunesc în cadrul unei săptămâni de acțiune pentru a pune în evidență semnificația zilelor de naștere pentru familiile care au depășit problema infertilității și au împărtășit povestile de încurajare cu cei care încă speră să devină părinți sau cu cei care au rămas fără copii.Infertilitatea afectează unul din șase (sau, conform celor mai recente statistici, unul din cinci) cupluri la nivel mondial, ceea ce reprezintă 25 de milioane de cetățeni doar din Uniunea Europeană. În fiecare an, numărul de persoane care ajung la centrele de tratare a infertilității crește cu 8-9%. Cu toate acestea, în ciuda faptului că există peste opt milioane de oameni născuți la nivel mondial grație fertilizării in vitro, pacienții încă se confruntă cu stigmatizarea și se luptă cu lipsa de informații și bariere în calea accesului la tratament și la finanțare.Ca parte a Săptămânii Europene a Fertilității 2018, Fertility Europe lansează, de asemenea, un apel la acțiune solicitând factorilor de decizie:- să recunoască dreptul de a încerca să aibă un copil ca drept universal în întreaga Uniune Europeană;- să asigure accesul egal, echitabil și sigur la tratamentele pentru infertilitate;- să asigure finanțarea publică pentru toate etapele tratamentelor de infertilitate;- să implice sectorul public în furnizarea de informații mai bune despre fertilitate și infertilitate;- să implementeze campanii de comunicare pentru eliminarea stigmatizării asociate problemelor de infertilitate.La lansararea Săptămânii Europene a Fertilității 2018, Satu Rautakallio-Hokkanen, președinta Fertility Europe, a declarat: “Infertilitatea rămâne subestimată și neînțeleasă.Nu este o problemă ușor de rezolvat iar pacienții au nevoie de întreg sprijiul venit din partea prietenilor, familiilor, angajatorilor, societății și factorilor de decizie politică. Uniunea Europeană are responsabilitatea de a-și asuma rolul în promovarea educației și asigurarea accesului universal la tratament egal, echitabil și sigur. Datorăm acest lucru celor 25 de milioane de cetățeni europeni care se luptă în fiecare zi cu probleme legate de fertilitate".



Apelul la Acțiune a fost deja supervizat de către membrii Parlamentului European din diferite grupuri politice și naționalități.