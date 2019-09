Tinute boho chic pentru toamna 2019

Venirea toamnei nu ar putea decat sa ne bucure daca ne gandim la domeniul modei. Noul sezon aduce noi tendinte, incepand de la croieli, imprimeuri si materiale, devenind foarte ofertant in ceea ce priveste alegerea unei tinute. Acum este momentul sa ne reorganizam garderoba, lasand in spate item-uri subtiri si facand loc unora noi, in ton cu moda. Stilul boho-chic se pare ca isi va face simtita prezenta si in aceasta toamna, reprezentand un stil relaxat, jovial, perfect pentru orice circumstanta. Luminita Staicu, designer Hermosa ne arata cum putem integra acest stil foarte chic in diferite momente ale zilei.



La birou

Indiferent daca ai o intalnire de afaceri, o conferinta sau este o simpla zi la birou, intotdeauna trebuie sa arati fresh, eleganta si stilata. Le poti obtine pe toate alegand o tinuta corespunzatoare. Daca iti doresti sa adopti stilul boho-chic in aceasta circumstanta, atunci, pune accentul pe partea superioara a corpului. De exemplu, un indicator foarte elegant al acestui stil este reprezentat de manecile bufante. Integreaza acest mic artificiu, optand pentru o camasa. Aceasta are un decupaj foarte interesant la maneci, ducand intregul outfit intr-o zona eleganta si totusi, trendy. Combina camasa cu o pereche de pantaloni negri, simpli, si iata ca ai creat o tinuta perfecta de birou.



La cafea cu prietenele

Pentru o intalnire relaxata cu prietenele, alege o tinuta in acelasi ton. Cu toate acestea, tinand cont ca am intrat intr-un anotimp rece, culorile alese ar trebui sa fie mai sobre, inclinand spre cele in nuante inchise.

In acest sens, o rochie ampla, dar casual poate fi alegerea perfecta. Rochia Jennifer reprezinta de departe, stilul boho chic, partea de jos fiind vaporoasa. Aceasta are maneci trei sferturi, guler cu revere, decolteu in V si nasture pe piept, talia fiind accentuata printr-un brau din piele eco, si volan lat in terminatie cu tiv usor asimetric. Accesorizata cu o palarie intr-o nuanta cafenie, acest outfit este ideal toamna aceasta.

Urmeaza o intalnire romantica alaturi de partenerul tau si nu stii ce anume sa alegi toamna aceasta? Mizeaza pe eleganta si rafinament. Uita de imprimeurile florale si culorile neon, iar in locul lor alege materiale mai sofisticate si nuantele tomnatice. Pentru a pastra stilul boho chic, opteaza din nou, pentru manecile bufante.

Bluza Feng este din sifon gofrat, cu maneci bufante prevazute cu nasture la mansete, dantela aplicata pe linia decolteului adanc in V si pliuri la tiv pe fata. Purtata cu o fusta ambla, de tip clos devine o tinuta potrivita unei intalniri in doi.Hermosa creeaza si comercializeaza de peste 20 ani, produse vestimentare realizate in Romania. Produsele pot fi gasite in magazinele proprii din Braila, Focsani, Bacau si Constanta. Brandul Hermosa are o acoperire nationala fiind prezent in toata tara prin magazinele partenere. Afla magazinele partenere, din orasul tau, de unde poti achizitiona produsele tale preferate, sub marca Hermosa, aici: https://www.hermosa.ro/magazine-partenere.