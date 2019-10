Scapă de imaginea tradițională cu costume Made-to-Measure

iTux este primul serviciu din România care oferă clienților săi costume Made-to-Measure, la preț de rental. Echipa iTUX încearcă întotdeauna să fie cât mai aproape de clienții săi și le oferă consultanță vestimentară pe tot parcursul procesului de închiriere, de la alegerea costumului și a accesoriilor, până la modificarea fiecărui produs în parte, astfel încât să se potrivească perfect fiecărui client ce le trece pragul. Brand-ul s-a dovedit a fi un pionier curajos care și-a propus să provoace bariele de percepție ale consumatorilor români vis-a-vis de avantajele închirierii unui costum și să explice de ce este mai avantajos, eco-friendly și mai ușor să folosească acest serviciu.Cu ocazia lansării noilor colecții pentru femei și copii, iTux își menține poziționarea de challenger și îndeamnă consumatorii să scape de imaginea tradițională - atât de costumele dar și de percepțiile învechite: costumele de calitate și croite pe măsura ta nu trebuie să fie scumpe, iar acestea sunt pentru oricine.“La iTux ne treceau pragul până acum bărbații în căutarea ținutei pentru ziua în care deveneau familie alături de partenera lor. Pentru noi familie înseamnă parteneriat, iubire și înțelegere. De aceea, lansarea colecției pentru damă și pentru copii stă sub umbrela diversității și acceptării a oricărui tip de familie: tradițională sau netradițională. Indiferent cine o să îți fie partener la eveniment, vă putem ajută pe toți cu o ținută impecabilă, care să vă ajute să atrageți și altfel atenția! Ne vom poziționa întotdeauna în favoarea libertății fiecărui individ de a își trăi viața cum și alături de cine își dorește“ a declarat Alexandru Neștian (cofondator iTux).Mesajul campaniei semnată de Line Agency este simplu: indiferent de familia din care faci parte, tradițională sau nu, iTux îți propune să scapi de imaginea demodată.Campania se dorește a fi una despre libertate în gândire și alegeri și să compenseze prin mesaje pozitive valul de comentarii negative din ultimul an.“În industria modei, serviciile de închiriere ocupă locul 3 după tehnologie și materiale naturale, în ceea ce privește sustenbilitatea. Astfel, ne-a bucurat oportunitatea de a ne folosi creativitatea pentru promovarea unor servicii care pot avea un efect pozitiv asupra mediului. Având în vedere extinderea portofoliului iTux prin prisma ținutelor pentru femei și copii, am pornit de la ideea de familie. Având în vedere ultimele valuri de tip manifesto din online și nu numai, de dorința tuturor de a aparține unui grup de oameni care să semene cu noi, în contextul în care societatea e tot mai polarizată, am ales să “go bold or go home” și să lansăm o campanie cu un mesaj social pozitiv, care să apeleze, înainte de toate, la mind-set-ul consumatorului”, a explicat Ruxandra Micșunescu, fondator Line Agency.Portretizarea diversității în publicitate este încă la început, însă “Scapă de imaginea tradițională” este o campanie care dovedește că și la noi se poate și aduce un refresh binevenit campaniilor de toamna aceasta.Aceasta se va derula in digital, pe pagina de campanie de pe www.itux.ro si pe paginile de social media ale brand-ului.