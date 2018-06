Printurile florale – de nelipsit in garderoba de vara

Atunci cand iubesti printurile florale, dar ti-e teama sa le porti, trebuie sa ai in vedere cateva lucruri. Vara bate la usa, prin urmare, e timpul sa fii cu bagare de seama.

Printurile florale sunt inselatoare. Ele pot fi o nota aparte in materie de pantofi, dar pot de asemenea sa te ridice sau sa te coboare la nivel de look.Ai mare atentie la calitatea materialelor! Daca vrei sa fii chic, mergi pe bumbac, catifea sau matase. Alege cu intelepciune. Nu exista nicio reteta pentru a pune in evidenta un print floral, insa atunci cand vine vorba de combinat sau asortat este un must sa optezi pentru una dintre nuantele uni care se regasesc deja in imprimeu.Stilistii La Femme recomanda:Armonia culorilor este mai importanta decat forma lor - printurile mici vor crea impresia unei picturi. Sunt ideale pentru situatiile in care nu vrei sa creezi volum nedorit.Printurile mari – se evita in cazul persoanelor care au cateva kilograme in plus.Mai ales pe fundal alb, ele creeaza un efect optic de marire.Imprimeurile aplicate – de regula, in dimensiuni mai mari, acestea nu se acopera. Spre exemplu, o camasa cu un print floral in partea dreapta, nu se acopera cu manseta fustei sau a pantalonului. Merge mai degraba peste o pereche de jeansi conici. Acest gen de imprimeuri sunt extrem de feminine si ofera un plus de eleganta intregii tinute.