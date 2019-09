Pregătește-ți garderoba pentru toamnă susținând moda sustenabilă

A venit acel moment din an când trebuie să ne luăm la revedere de la însorita vară și de la outfiturile sumare, oricât am mai trage de timp și ne-am dori să mai purtăm sandale și pantaloni scurți. Într-adevăr, toamna a început să-și intre în drepturi și simțim asta în diminețile și serile acestea de septembrie. Însă, toamna este minunată, pornind de la culorile naturii, zilele însorite de toamnă, când adie vântul… și-ți dai seama că ai avut o idee foartă bună să-ți iei eșarfa sau basca cu tine, astfel încât să te bucuri de o plimbare mai lungă prin parc.Mai mult decât atât, moda toamnei ne colorează viața și este de-a dreptul fascinant să ne căutăm piese vestimentare în tendințe, care să ne răsfețe în zilele și nopțile de toamnă. Dar, ce-ai zice ca mai întâi să-ți pregătești garderoba pentru noul sezon, eliberând-o de hainele, încălțămintea și accesoriile din vară și de toamnă pe care nu le mai porți sau pe care nu le-ai purtat niciodată? Astfel, faci loc unor noi minunății de articole la modă și îți creezi noi outfit-uri moderne.O parte din lucrurile pe care le-ai pus deoparte după ce ai făcut ordine în dulap, le poți vinde către Remix prin serviciul “Vindeți către Remix”, și astfel reintroduci în circuit piese vestimentare de calitate și susții moda sustenabilă.Tot ce ai de făcut este să comanzi un Remix Bag, să selectezi hainele, pantofii și accesoriile noi sau aproape noi, cu sau fără etichetă, dar care nu au defecte și sunt bine întreținute, și să le trimiți către Remix pentru a fi procesate.Articolele aprobate vor fi fotografiate și pregătite pentru vânzarea lor online, pe Remixshop.com.După aceea vei primi un procent din prețul de vânzare. Însă, să nu te aștepți ca sumele obținute prin serviciul “Vindeți către Remix” să te îmbogățească, scopul acestuia fiind acela de a descuraja supraproducția în industria modei. Într-adevăr, dacă trimiți articole din gama luxury (în special cele cu etichete încă atașate) poți obține mai mulți bani. Prin serviciul “Vindeți către Remix” ai posibilitatea să faci și o faptă bună donând o parte din sumă către SOS Satele Copiilor România.Descoperă acum și noile colecții second hand și outlet de pe Remixshop.com pentru femei, bărbați și copii, perfecte pentru garderoba de toamnă.Pe Remixshop.com găsești mii de produse din gamele luxury, mid range și budget, de la branduri și designeri de renume la nivel internațional, din care îți poți alege piese de calitate pentru noul sezon, la prețuri atractive: Burberry, Dolce&Gabbana, Gucci, Fendi, Versace, Alexander Mc Queen, Alexander Wang, Moncler, Love Moschino, DKNY, Michael Kors, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Diesel, Guess etc.