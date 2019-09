Pantofi pumps- pentru iubitoarele de clasic!

Clasicii pantofi pumps de culoare neagră fac ca fiecare ținută să fie uluitoare. Indiferent că este vorba despre The Little Black Dress, un look sexy transparent sau un costum, pantofii pumps decupați sunt pe lista fashion de “essentials”. Mai mult ca niciodată sunt “cei mai buni prieteni ai fetelor”.

Înălțimea potrivită a tocului, de aproape 8 cm și talpa moale îi fac ușor de purtat ore întregi. În plus, nu există pantofi în picioarele doamnelor care să confere mai multă feminitate și eleganță. În combinație cu mini-genți în trend, sunt ideali pentru ocazii speciale și absolut indispensabili pentru o cină romantică în doi.