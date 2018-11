Ideile de cadouri cu personalitate vin de la Lady Von D

Perioada sărbătorilor de iarnă se apropie cu rapiditate, motiv pentru care începem să ne gândim, în mod inevitabil, la cadourile cu care îi vom surprinde pe cei dragi în acest an. Misiunea nu este deloc ușoară având în vedere că există numeroase opțiuni, însă este cu atât mai dificil atunci când ne dorim să oferim un cadou cu personalitate. Tocmai de aceea, brandul vestimendar Lady Von D vine cu o ofertă surprinzătoare de tricouri cu mesaje care îmbracă cu succes personalitățile puternice.Lady Von D este mai mult decât un brand de tricouri personalizate, din 100% bumbac organic. Brandul propune mesaje curajoase și de impact, punând în valoare esența personalității unei femei. Tricourile Lady Von D au un design minimalist și sunt disponibile doar în culoarea neagră i albă, totul pentru ca mesajul să joace rolul principal. Astfel, tricourile pot fi purtate atât la birou, asortate cu un sacou, cât și ca element central al ținutei.“Lady Von D se adresează în exclusivitate femeilor puternice, care știu ce vor de la viață, sunt inteligente și știu cum să iasă în evidență nu prin modul în care arată, ci prin personalitatea lor. Îmi place să spun că în cazul Lady Von D, nu cumpărătorul își alege tricoul, ci procesul se întâmplă exact invers: tricoul își alege clientul.” a spus Claudia Dragomir, owner Lady Von D.Prețul unui tricou Lady Von D începe de la 110 ron, însă cu ocazia Black Friday, în perioada 16 - 23 noiembrie, brandul va oferi reduceri de până la 40% la mai multe produse din categoriile prezentate.De la colecțile “Sexy B*tch” sau “Sex and the City” care pun accentul pe senzualitatea feminină, la mesajele inspirate de personalități cunoscute din colecția “Famous words”, până la cele care se pregătesc să se căsătorească și doresc să caute opțiuni potrivite pentru această perioadă, Lady Von D este spațiul perfect pentru a-ți găsi inspirația pentru un cadou cu personalitate.