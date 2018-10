Gucci Eyewear aniversează 1 an in Romania prin lansarea noii colectii de toamna-iarna ’18-‘19

Noua colectie de ochelari Gucci reconfigureaza traseul modei pentru sezonul toamna-iarna, in care destinatia finala este glamourul absolut. Fiecare model de ochelari se afla la intersectia dintre arta si high fashion, transformand accesoriul intr-o bijuterie.K Optik este distribuitorul oficial in Romania al Kering Eyewear S.p.A., proprietarul brandurilor de ochelari de soare si rame de vedere Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Stella McCartney, Brioni, Christopher Kane, Tomas Maier, Boucheron, Pomellato, Puma, case de moda care au fost, de asemenea, reprezentate in cadrul evenimentului prin cele 5000 de modele de ochelari de soare si rame de ochelari de vedere, pe care invitatii le-au putut descoperi si proba.De-a lungul anului s-a creat o intreagă familie in jurul K Optic: Catalin Botezatu, Raluca Badulescu, Ilinca Vandici, Alina Eremia, Alina Ceusan, Ana Morodan s-au bucurat de modelele preferate ale celebrelor case, completandu-si outfit-urile cu accesoriile – bijuterii distribuite de K Optic in Romania.Colectiile de ochelari din portofoliul K Optic sunt disponibile in peste 150 de magazine de optica certificate din Romania.