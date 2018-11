Designerii romani invitati sa prezinte in cea mai frumoasa cladire din Atena

Dupa succesul avut la Paris, Federatia Romana de Design si Accesorii este invitata sa duca sapte designeri romani la cel mai important eveniment de moda din Atena, "Athens Xclusive Designers Week". Ei sunt: Catalin Botezatu, Clara Rotescu, Balissarda, Andreea Dogaru, Flori de Ie, Luna Morgaciova, RB Clothing si Fablesse.Desfasurat intr-una dintre cele mai frumose cladiri ale orasului grecesc, in Zappeion, o cladire de un lux orbitor la interior, aflata in Gradinile Nationale din Atena, evenimentul a gazduit de-a lungul anilor prezentari ale unor branduri internationale prestigioase, precum Escada, Cacharel, Emanuel Ungaro, Vivienne Westwood, Guy Laroche, Krizia, Vivia Ferragamo, Barbara Bui, Francois & Marithe Girbaud si este sustinut de Vogue Italia.Pentru a promova creatiile lor, ca si la Paris, Ambasada Romaniei la Atena prin MAMACA va organiza la randul ei show-uri de moda autohtone, expozitii de ie, si un concert Folclorika al Iannei Novac pentru presa international si diplomati. "Am intrat in aceasta echipa frumoasa, de oameni pasionati, care vorbesc tare frumos despre Romania peste hotare, si sunt tare mandra ca am sa cant la Ambasada Romaniei la Atena, dupa ce acum o luna cantam la Paris".Designerul Clara Rotescu, initiatorul acestui proiect, care a ajuns sa exporte in peste 15 tari, este cea care incurajeaza designerii romani de ani de zile sa se promoveze extern."E onorant pentru noi sa fim invitati la un eveniment sustinut de Vogue, care se desfasoara intr-o locatie ametitor de frumoasa. Eu am militat tot timpul ca designerii romani sa iasa si sa exporte, avem multe de aratat, suntem profesionisti si competitivi. Anul asta o sa am o colectie paietata, accesorizata cu bijuterii de poveste semnate Balissarda, lucrate manual din pietre si perle. Eu stiu ca suntem atat de buni ca putem concura cu orice mare brand, trebuie doar determinare si perseverenta".Catalin Botezatu a avut putin timp sa realizeze o colectie noua, dar a reusit. "Am avut un an bun, de cand ne-am constituit in aceasta federatie care lupta sa ne promovam international, am primit invitatii la cele mai prestigioase evenimente externe.Promovam designeri tineri si talentati, le facilitam accesul pe podiumurule internationale. Suntem o gasca de prieteni vechi care am avut ambitia de a face show-uri de moda romanesti in cele mai spectaculoase locatii din lume. La Atena merg cu o colectie spectaculoasa, evenimentul a venit destul de repede dupa cel de la Paris, dar m-am mobilizat si cred eu ca o sa reprezint Romania cum se cuvine."Un eveniment organizat de Federatia Romana de Design si Accesorii, MAMACA si MV Branding