Work Shop by Ana Cucuta - pentru pasionatii de makeup

Machiajul de infrumusetare reprezinta transformarea unei sedinte de machiaj intr-o experienta personalizata, unde orice femeie poate invata ce i se potriveste, cum sa adapteze produsele cosmetice nevoilor ei dar si tips &triks pt un machiaj stralucitor, rapid si rezistent. Ieri in cadrul workshopului de la Art Hub, Ana Cucuta alaturi de doamnele prezente si cu ajutorul Marionnaud Romania au putut testa produsele de la Jeffree Star, au invatat cum sa le aplice si ce combinatii de culori sunt potrivite fiecareia dintre ele."Mi-am dorit o atmosfera relaxata, am baut cafea, am mancata ciocolata, am ras si am povestit fiecare despre experientele din makeup; mi-am dorit foarte mult ca fetele sa se simt ca acasa si sa vorbeasca deschis despre nevoile lor in machiaj, putand astfel, sa le ajut sa-si imbunatateasca anumite tehnici de machiaj dar si sa le invat altele noi.Acest tip de workshop a reprezentat pentru mine o experienta unica de frumusete si implicare, imi place sa impartasesc din cunostintele si experienta mea cu oameni la fel de pasionati de makeup ca si mine. La finalul evenimentului fiecare participant s-a putut bucura de un cadou constand in produse cosmetice ca sa-si poata “testa” acasa, veleitatile de artist"., a declarat Ana Cucuta.Ana Cucuta este makeup artist si trainer in machiaj profesional.De-a lungul carierei numele ei a fost asociat cu brand-uri renumite de machiaj, precum Oriflame Romania sau Paese Romania, cu numerosi artisti de pe piata locala precum Nicole Cherry, Feli, Alina Eremia, Evelyn etc. iar de 6 ani este partener in campaniile de imagine al proiectului de fashion V for Vintage.