Un păr mereu mai deschis

În 2019, părul este mai important decât oricând în ecuația de look a unei femei. Contează lungimea, linia, tunsoarea, dar mai mult decât oricând culoarea. În 2019, blondurile luminoase, solare, nordice, transparente sunt regine.

Știi deja, un păr blond, mereu mai deschis, mai clar, mai suav, are nevoie de îngrijire, de muncă laborioasă în spate. De decolorat. De decapaj. De vopsire și revopsire. Și, atunci, cum faci ca să îți menții părul frumos și sănătos? Află de la Bogdan Mirică, stilist Londa Professional. ”Decapajul prespune o spalare a culorii, pe când acțiunea de decolorare presupune o deschidere a nuanței inițiale. Care operațiune este mai agresivă cu firul de păr. Ei bine, decolorarea. Însă, nu dispera! Există soluții, există mereu căi prin care poți să ai și culoarea mult visată, dar și un păr sănătos. Există o obligație! Alege să îți deschizi culoarea părului într-un salon, sub supravegherea unui specialist. Doar el poate decide proporțiile de decolorant, astfel încât structura firului de păr să nu fie afectată.Acesta este un procedeu delicat și este musai să ții cont de sănătatea firului de păr, adică să nu îl arzi doar de dragul de a-l avea deschis. Un mare plus, față de vopseaua de păr destinată blondului, este că acesta: cu ajutorul tehnicilor de decolorare și decapaj, poți obține o deschidere considerabil mai mare.