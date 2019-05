STUDIUL FOREO DESPRE VEDETELE CARE AU IMBATRANIT CEL MAI FRUMOS: HELEN MIRREN SI RICHARD GERE IN TOPUL CLASAMENTULUI

Regina si Liam Neeson sunt candidati

Studiile lansate de FOREO arata ca atat barbatii, cat si femeile britanice considera ca Helen Mirren si Richard Gere arata cel mai bine pentru varsta lor*. Intr-o perioada in care operatiile estetice sunt in plina crestere, cercetarile produc o stare de usurare celor care nu cocheteaza cu ideea de a intra in jocul operatiilor. Helen Mirren si Richard Gere sunt exemplul. Acestia au facut o declaratie prin care dezvaluie ca nu au apelat la tratamentele cosmetice, in schimb preferand sa imbatraneasca in mod natural si gratios.



Femei fabuloase

Imediat dupa Helen Mirren este Majestatea sa, Regina, avand un procent de 13% din populatie ce a votat-o drept a doua cea mai frumoasa pentru varsta ei, urmata de Madonna pe locul trei (11%). Judi Dench a fost a treia pe lista britanica de femei celebritati, in vreme ce Madonna, Dolly Parton, Cher si Tina Turner au reusit sa se mentina in top zece, impreuna cu actritele americane Kim Basinger, Sharon Stone si Susan Sarandon.



Barbati Magnifici

Richard Gere si-a asigurat locul de barbat care a imbatranit cel mai gratios, cu un procent de 17% venit din partea publicului britanic, in vreme ce irlandezii Liam Neeson (15%) si Pierce Brosnan (13%) se bucura de locurile doi si trei, respectiv argint si bronz. Paul McCartney, Gary Oldman si Mick Jagger au mentinut steagul britanic sus, incadrandu-se in top 10. Actorii americani Harrison Ford, Kevin Bacon si Robert de Niro sunt pe lista, impreuna cu singurul care nu este din SUA, Marea Britanie sau Irlanda, Arnold Schwarzenegger.



Diferenta Dintre Sexe

Intrebati care vedete au imbatranit cel mai frumos, atat barbatii, cat si femeile au fost de acord cu femeile de pe primele pozitii, insa au avut opinii diferite in ceea ce priveste barbatii. In categoria barbatilor, barbatii l-au ales pe Liam Neeson in detrimentul lui Paul McCartney.



Varsta Conteaza

Diferite grupuri de varsta au avut opinii diverse in ceea ce priveste alegerea celor mai frumoase celebritati pentru varsta lor. Desi Helen Mirren se afla pe pozitia fruntasa, cele de pe locul doi s-au schimbat dramatic in functie de varsta persoanei intrebate. Persoanele incadrate in categoria 16-29 de ani le-au votat pe Helen Mirren, Madonna si Regina pentru primele trei pozitii, iar pe Kim Basinger au pozitionat-o mai jos, in vreme ce persoanele din categoria de varsta 30-44 au votat-o pe Kim Basinger pentru locul al patrulea.

Femei si Barbati Celebrii care au Imbatranit cel mai Frumos

Printre cei de 45-59 de ani, Dolly Parton si Madonna se regasesc pe locul trei, in vreme ce persoanele de peste 60 de ani nu sunt foarte impresioanti de Madonna, pozitionand-o mult mai jos decar Judi Dench, Cher si Dolly Parton.Pentru celebritatile masculine, opiniile au fost la fel de impartite. In vreme ce tinerii de 16-29 de ani il plaseaza pe Arnold Schwarzenegger in top trei, persoanele de 30-44 de ani sunt mai putin impresionate cu fostul superstar musculos si guvernator de origine austriaca, favorizandu-i pe Gere, Neeson si Brosnan. Categoria 45-59 l-a pozitionat pe Brosnan pe a doua pozitie, iar pe Liam Neeson pe a treia.



Femei

Dama Helen Mirren

Majestatea sa, Regina

Madonna

Dolly Parton

Cher



Barbati

Richard Gere

Liam Neeson

Pierce Brosnan

Arnold Schwarzenegger

Harrison Ford





Steve Thomson, CMO-ul FOREO, spune: “Avand in vedere ca 67% dintre britanici au recunoscut ca sunt ingrijorati de efectele produse de imbatranire, si cu atatea persoane in cautarea combaterii acesteia prin operatii estetice, este imbucurator sa vedem ca tara isi accepta oamenii care au imbatranit in mod gratios.

