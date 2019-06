Hydra Genius de la L'oreal Paris - crema fluida hidratanta pe baza de aloe vera si acid hialuronic

L’Oreal Paris lanseaza prima sa crema fluida hidratanta, o doza de hidratare intensa ce are la baza apa de aloe vera si

acidul hialuronic. Aloe Vera este bogata in minerale ce retin apa. Acidul hialuronic, ce se regaseste de altfel si in tesutul pielii, asigura ca tenul ramane hidratat timp de 72 de ore.



Hydra Genius este un produs bazat pe principiile emulsiei inverse, prin care apa de aloe vera este elementul principal

de hidratare. Cu 2/3 apa si 1/3 ulei hranitor, aceasta formula va fi absorbita mai rapid de catre piele. Textura lejera si racoritoare nu lasa pielea lipicioasa, iar tenul ramane cu un aspect natural.

Produsul este disponibil atat pentru tenul normal mixt, cat si pentru ten sensibil, la un pret recomandat de 47.3 lei.