Victor Slav si Cristina Mihaela Dorobantu sunt prezentatorii show-ului „Imi place dansul”, ce va fi difuzat in aceasta toamna la Kanal D

Pregatirile pentru show-ul toamnei, „Imi place dansul” au inceput, echipa Juriului emisiunii este completa, iar prezentatorii show-ului abia asteapta sa ii cunoasca pe concurenti si sa revina in luminile reflectoarelor. Victor Slav si Cristina Mihaela Dorobantu vor fi gazdele acestui show revolutionar, care isi va cuceri telespectatorii prin frumusetea evolutiilor, adrenalina, si cele mai tari hituri ale momentului.Cu o experienta indelungata in televiziune, apreciat de categorii largi de telespectatori, carismatic, Victor Slav e nerabdator sa faca parte din acest show, iar bucuria este cu atat mai mare cu cat specificul emisiunii pe care o va prezenta este una cu si despre dans si oameni care isi doresc sa uimeasca prin performanta lor. „Ma face fericit ca oferim bucurie, atat telespectactorilor, cat si concurentilor. Va fi un show total, cu multa emotie, cu o varietate de coregrafii si concurenti pregatiti sa faca fata unor provocari uriase, in fata unui juriu exigent. Abia asteptam sa oferim premiul de 100.000 de lei! Cel mai bun sa castige!”, a spus Victor Slav.Remarcabila in show-ul fenomen „Bravo, ai stil”, precum si aparitie constanta in „Teo Show”, alaturi de Teo Trandafir si Bursucu, in calitate de prezentator al rubricii „Secrete intre fete”, Cristina Mihaela Dorobantu este o tanara vedeta care a dovedit ca frumusetea merge mana in mana cu inteligenta, spontaneitatea si dorinta de a face performanta. „Sunt nerabdatoare sa inceapa competitia .E un vis implinit sa fac parte din acest show grandios. Voi fi in permanenta alaturi de concurenti, stiu ce inseamna emotiile uriase, sa fii concurent si sa ai atata presiune pe umeri. Nu va fi o lupta usoara pentru ei, dar va fi probabil cea mai frumoasa experienta a vietii lor. Ii invit pe telespctatori sa sa fie alaturi de concurenti in calatoria lor spre a-si implini visul”, a declarat Cristina Mihaela Dorobantu.Telespectatorii vor avea parte in toamna aceasta de o incredibila competitie de dans. Concurenti ambitiosi si talentati vor face deliciul publicului prin evolutiile lor, juratii, Beatrice Rancea, Emil Rengle, Cocuta si CRBL, vor fi cu ochii pe fiecare miscare a lor.Coregrafiile complexe, creativitatea, momentele neprevazute , emotiile uriase nu vor lipsi din acest show extraordinar. Toti cei care vor sa participe la competitia televizata si sa intre in posesia marelui premiu de 100.000 de lei sunt invitati sa se inscrie accesand pagina casting@kanald.ro. Ii asteapta lumina reflectoarelor si emotia unei competitii care va uimi o tara intreaga.