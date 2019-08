FOREO dezvaluie impactul valului de caldura extrema asupra tenului

Europa se confrunta cu cele mai calde temperaturi de vara, iar brandul suedez de infrumusetare, FOREO are solutia pentru oboseala cotidiana, transpiratia si poluarea pe care o resimti pe pielea ta in timpul temperaturilor extreme. In timp ce vara contureaza imagini cu baruri pe acoperis, gratare si piele bronzata, reversul acestora poate fii sentimentul de disconfort care se simte pe masura ce oamenii isi duc viata de zi cu zi in caldura nefamiliara. Un studiu a descoperit ca, atunci cand oamenii se simt incomod, acestia sunt mai putin susceptibili sa fie de ajutor. stim ca tarile din Europa resimt mai puternic caldura, iar pentru cei care nu au auzit inca despre aceasta, gama de dispozitive de curatare, LUNA este modalitatea perfecta de a restabili curatenia si igiena pielii la sfarsitul unei zile fierbinti.



Dermatologist Dr Sam Bunting sustine ca ingrijirea tenului este vitala, in special in perioada calda, din cauza unei combinatii letale de raze UV si poluare. Pe masura ce temperaturile cresc in Europa, calitatea aerului se diminueaza, lucru pe care autoritatile din Paris l-au abordat prin limitarea accesului prin centrul orasului masinilor ce nu au o poluare scazuta. in comparatie cu razele ultraviolete care prezinta adesea daune vizibile sub forma de arsuri solare, particulele de poluare sunt atat de mici incat pot patrunde printre straturile de protectie solara si machiaj, in cele din urma infiltrandu-se in pori si conducand la imbatranirea prematura a tenului, daca nu sunt indepartate eficient.



Nu doar statul in aer liber creeaza un mediu periculos al pielii. Temperaturile extreme conduc la o utilizare crescuta a aerului conditionat, care are efecte negative asupra pielii de la deshidratare pana la degenerare.

Cu o statistica socanta care releva faptul ca, in medie, oamenii petrec 90% din timp in interior, este mai important ca niciodata ca tenul sa ramana curatat si hidratat corespunzator in perioada calduroasa a anului.

Impreuna cu factorii externi care provoaca stres pielii, suntem, de asemenea, vinovati de sabotarea propriei noastre rutini de curatare a pielii. O persoana obisnuita isi atinge inconstient fata de pana la 3000 de ori pe zi. S-ar putea ca acest lucru sa nu para un lucru rau pana cand nu constientizati ca telefonul, in medie, este de 10x mai murdar decat un capac de toaleta, iar cea mai mare parte a acestei bacterii provine de pe propriile noastre maini. Aceasta bacterie, daca este lasata pe piele, poate infunda porii si poate produce infectii.



O alta cauza a porilor infundati este transpiratia. in timp ce transpiratia ajuta la detoxifierea organismului de toxine daunatoare prin impingerea impuritatilor, lasata sa stea pe piele poate provoca eruptii, deshidrateaza si creste riscurile afectarii tenului provicate de razele UV.

Adaugand machiajul in ecuatie, este si mai rau, deoarece impuritatile sunt prinse si pot patrunde in pori impreuna cu particule de machiaj si poluare.

Pentru o curatare extrem de profunda si igienica care te va scape de murdaria depusa pe ten in timpul verii (99,5% din totalul murdariei si sebum pentru a fi mai precis), gama de dispozitive din siliicon FOREO iti vine in ajutor oferindu-ti rezultate la nivel profesional in confortul casei tale.