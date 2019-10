The Deep Sound of Space a lansat videoclipul piesei “Afterman”

Trupa de muzica electronica Deep Sound of Space a lansat videoclipul piesei “Afterman”, extras de pe primul album de studio, intitulat “3 6 9”. Piesa cu influente electro si hard-rock are drept tematica posibila existenta a unei rase hibride de creaturi care exista prin capacitatea ei speciala de a crea sunet si muzica.Piesa “Afterman” a fost conceputa drept o piesa asemanatoare unui mozaic complex, dintr-o necesitate sonica de completare a unei stari care nu trebuie sa fie nici prea dura, dar nici sa coboare sub un nivel emotional dat. Iar “Afterman” nu poate fi impulsul care linisteste.Clipul video este realizat de artistul Matei Bacanu, fiind o animatie 3D care surprinde in profunzime conceptul unei rase umane post apocaliptice. De altfel, tematica acestei rase, este unul din conceptele de baza ale abumului “3 6 9”, piesele albumului gravitand fiecare in jurul unei asemenea creaturi. In plus, simbolistica titlului albumului, “3 6 9” este inspirata de personalitatea si activitatea lui Nikola Tesla.Albumul contine cateva influente muzicale esentiale, sub forma de insertii, stiluri si ritmuri, de la orchestratii early prog rock si pana la pop-ul classic al anilor 80’s, reinterpretate intr-un mediu electro. Astfel, albumul “danseaza” in jurul unui concept muzical foarte maleabil, intre accente pop si structure avangardiste, dar cu radacini clasice si de muzica electronica.Intregul album este creat de Peter Gate, cunoscut ca realizator si creator al proiectului de excelenta The Deep Sound of Maramures, inclus in cursurile profesorului Lee Blackstone de la New York State University, SUA.Promotor al valorilor Romaniei si ale Maramuresului, prin sunetele traditionale imbinate cu muzica experimental-electronica, acesta s-a bucurat de succes international atat in tara, cat si in strainatate.The Deep Sound of Space va concerta miercuri, 9 Octombrie 2019, orele 18:30, in Bucuresti, la Arcub (str. Lipscani nr. 84-90). Concertul live de muzica electronica propune un concept unic pe piata locala, prin tematica si includerea in muzica a fragmentelor de sunete produse de planete si a diverselor sunete din spatiu. ). Intrarea costa 50 RON, biletul putand fi achizitionat in format electronic pe www.iabilet.ro si in magazinele Flanco, Diverta, Carturesti, Metrou Unirii 1, magazinele Muzica, IQ BOX, Uman, Casa de Balet si pe terminalele Selfpay.Online se poate plati cu cardul, Paypal, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde in tara. Parteneri: Comics Didactic, Matei Bacanu, Iulia Gorneanu, Romanian Design, Bau Handler Group. Parteneri media: Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania, Telekom Electronic Beats, IA Bilet, Radio Romania Cultural, Radio Prodiaspora, Ziarul Miorita SUA.