Sezonul doi Vocea României Junior, din 8 iunie, de la 20:30, numai la PRO TV!

Vocea te face mare și în acest an! Cel de-al doilea sezon Vocea României Junior începe vineri, 8 iunie, la PRO TV.

În fiecare săptămână, de la 20:30, Andra, Moga și INNA vor descoperi voci formidabile, pentru care vor lupta cu toate armele, totul pentru a-și forma cele mai puternice echipe.





Mihai Bobonete și Robert Tudor, prezentatorii show-ului, le promit telespectatorilor un spectacol plin de distracție și emoție, cu voci impresionante. ”Cred că Vocea României Junior este cea mai bună variantă a unei seri de vineri petrecute în familie. Veți vedea momente amuzante, momente înduioșătoare, copii talentați, părinți încordați, juriu excelent și doi prezentatori unicat”, a spus Mihai Bobonete.





Robert Tudor a trăit emoții incredibile la filmări și recunoaște că multe voci pe care le-a auzit i-au dat fiori: ”Ne-am distrat la filmările pentru cel de-al doilea sezon Vocea României Junior, iar acest lucru îl veți vedea începând din 8 iunie. Pe lângă asta, am trăit niște emoții care pot fi greu de descris și am cunosc foarte mulți copii cu voci care îți dau fiori. O sa fie un sezon magic și îmi doresc ca toți cei care-l vor urmări să simtă exact ce am simțit noi și să rezoneze cu fiecare poveste, cu fiecare moment și cu fiecare decizie pe care antrenorii o vor lua”.





Care sunt primele voci care vor răsuna în platoul Vocea României Junior și cum vor reacționa INNA, Andra și Marius Moga la auzul lor, vedem începând de vineri, 8 iunie, de la ora 20:30, la Vocea României Junior.