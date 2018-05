Concertul trupei Muse va putea fi văzut în premieră în România, la cinema

Unul dintre cele mai spectaculoase concerte din lume, “Muse: Drones World Tour”, ajunge și în România, sub forma unei experiențe cinematografice inedite. Cine Globe a pus, deja, în vânzare biletele pentru vizionarea concertului fenomen, pe site-ul www.cineglobe.ro. Astfel, pe 12 iulie, timp de 90 de minute, spectatorii vor avea parte de o experiență de neratat, la Cine Globe!Pentru a-și promova cel mai recent album, membrii trupei Muse (Matt Bellamy, Chris Wolstenholme, Dominic Howard) au pornit în turneul “Muse: Drones World Tour”, care a avut loc în peste 130 de țări și s-a desfășurat în perioada 2015 – 2016. Cunoscuți pentru inovația continuă în ceea ce privește producția scenică, turneul a fost ocazia perfectă pentru membrii trupei de a concerta pe o scenă rotunda, amplasată în mijlocul arenei. Astfel, designul și configurația scenei au oferit fanilor o experiență audio-vizuală la 360 de grade. Întregul concert a fost transpus într-un mod inedit, mai exact printr-un film dedicat concertului, astfel că fanii români ai trupei pot trăi și ei emoția evenimentului pe 12 iulie, la Cine Globe!Elementul neconvențional al turneului a constat în prezența dronelor, care au zburat în mod autonom deasupra scenei și a publicului, alături de proiecții uriașe care au interacționat cu membrii trupei pe scenă. Spectacolul creat cu ajutorul LED-urilor și al laserelor a completat perfect repertoriul cunoscut al trupei, care include piese cheie precum "Psycho", "Madness", "Uprising", "Plug in Baby", "Supermassive Black Hole" și "Knights of Cydonia.”„12 iulie 2018 va rămâne o zi memorabilă în istoria Cine Globe pentru că, prin acest film, ducem experiența cinematografică la următorul nivel.Mă bucur foarte mult că avem ocazia să oferim clienților noștri posibilitatea de a vedea o proiecție care suprinde prin efecte speciale și reușește să redea atmosfera de concert în sala de cinema. Aici, la Cine Globe, căutăm noi modalități prin care să le oferim clienților noștri o nouă experiență a vizionării de film la cinema, iar difuzarea < > îndeplinește cu succes obiectivul nostru.” a spus Gabriel Grama, General Manager Cine Globe România.Filmul “Muse: Drones World Tour” este în regia lui Tom Kirk și Jan Willem Schram și include atât înregistrări ale concertului din mai multe orașe, cât și efecte speciale care nu au mai fost difuzate până acum. În plus, producția include și scurte interviuri exclusive ale membrilor trupei. Toate aceste elemente transformă filmul într-o experiență cinematografică de neratat pentru fanii Muse, dar și pentru iubitorii de muzică, în general.Mai multe detalii despre filmul-eveniment, dar și bilete pentru vizioarea unică din data de 12 iulie sunt disponibile pe www.cineglobe.ro.