SCENA RED BULL la SUMMER WELL: simbioză între realitate augmentată și hip hop din noul val, într-o atmosferă de IARMAROC

Artiștii hip-hop, grime și neo-soul - IAMDDB (UK), AJ Tracey (UK), Bobby Basil (IRL) și Subcarpați cu proiectul unic IARMAROC - vin la RED BULL STAGE să întregească atmosfera de la SUMMER WELL.

Pentru al doilea an la rând, RED BULL STAGE aduce în premieră la SUMMER WELL artiști internaționali ce adaugă un nou sound festivalului. IAMDDB, revelația scenei muzicale britanice, cu mixul său de hip-hop, neo-soul și urban jazz, ține capul de afiș al serii de sâmbătă. AJ Tracey, „următorul Drake”, după cum declară critica de specialitate, va încărca publicul cu energia sa grime, stilul care l-a consacrat rapid. Bobby Basil cu al său hip-hop romantic va deschide seara de duminică.Explorând toate simțurile cu aceeași savoare balcanică specifică Subcarpați, IARMAROC vine ca o extensie a sound-ului lor eclectic, o muzică ce dărâmă granițele dintre genuri pentru a descoperi o cultură comună, cu experiențe de realitate augmentată, 3Dmapping, beatmakers battle pe beat-uri folclorice, ateliere de măști populare, de caval sau de confecționat opinci, demonstrații de olărit și degustare de bucate românești.SUMMER WELL aduce în premieră, sâmbătă, #măștiiarmaroc, o experiență în care măștile Culese din Cartier și Fantome prind viață prin intermediul tehnologiei. Realitatea augmentată upgradează selfie-urile fanilor: scanând stickerele din perimetrul zonei de chill, de lângă RED BULL STAGE, ei vor putea accesa filtre de Instagram cu iconicele măști. Noile tehnologii remodelează realitatea IARMAROC prin universul 3D mapping imaginat de Dragoș Vasiloaia. Cavalul promite să învăluie blând după-amiaza de sâmbătă de la Domeniul Știrbey. Iulian Grozăvescu, meșter de nouă generație, prezintă meșteșugul din spatele Cavalelelor Grozăvescu (făurire și personalizare), marcând fundalul muzical al performance-ului de olărit susținut de Raul Bocșe. Călin Han pregătește o introducere în lumea instrumentelor tradiționale, invitându-și spectatorii să exploreze un univers fluent în tilincă, buhai, cimpoi, caval, fluier, tulnic sau pai. La atelierul de măști tradiționale, Vasile Șușcă, „Ultimul artizan de măști tradiționale de An Nou”, dă viață unor creaturi fantastice folosind un mix de elemente din piele, pănură (postav), blană sau coarne de capră. Întrebat daca străbunii lui au făcut și ei opinci, meșteșugarul Alexandru Ilinca răspunde ferm: „Toți au făcut. Și ai mei, și ai tăi. Cu o mică pauză”. La atelierul de opincărie, el duce mai departe cu mândrie obiceiurile pământului.La Custom shoes cu BooShoe, Andrei și Gina, cuplul de artiști grafici, pictori și tattoo artists, ilustrează aceeași dragoste pentru lucrul bine făcut în varianta modernă, personalizând încălțăminte cu tematica Subcarpați & Culese din Cartier. La Bocceluța cu Bucate, amatorii de bucate românești vor putea degusta rețete tradiționale furate de la bătrânii gospodari din Bihor.Tot sâmbătă, la scena RED BULL STAGE concertează pentru prima data în România IAMDDB (UK), un breakthrough pe care BBC l-a clasat pe locul 3 în topul „Sound of 2018”. IAMDDB are cu ce se lăuda, la cei doar 23 de ani ai săi: 2 EP-uri lansate, 3 mixtape-uri, 6 single-uri de succes și a împărțit scena cu legende precum Lauryn Hill în UK. Muzica sa e un amestec sălbatic, dar perfect stăpânit, de trap, jazz și modern soul, colorat cu influențe derivate din rădăcinile sale angoleze și portugheze.2019 promite să fie un an de referință pentru AJ Tracey (UK). Londonezul și-a lansat albumul de debut, care-i poartă numele, a avut o mulțime de concerte în Australia la începutul anului, iar turneul său european culminează cu un spectacol sold-out la legendara Brixton Academy din Londra.În vârstă de 25 de ani, AJ Tracey are deja reputația de a fi unul dintre cei care redefinesc sonor grime-ul contemporan.Versatil, vulnerabil, onest, Bobby Basil (IRL) reprezintă noul hip-hop irlandez. Are un apetit pentru vizual și o deschidere către experiment care i-a surprins pe mulți. Discul de debut „Isaac Nelson”, lansat la începutul acestui an, îl arată pe Bobby neînfricat în a atinge subiecte personale, cum ar fi relațiile de familie tensionate sau propriile vulnerabilități. Această sinceritate fără perdea îl face unic.Abonamentele la SUMMER WELL pot fi cumpărate la prețul de 295 lei + taxe până pe data de 8 august (inclusiv) şi 345 lei în zilele festivalului. Abonamente şi bilete de o zi pentru festival se găsesc online pe www.summerwell.ro şi în aplicaţia de mobil a festivalului.De 20 ani, RED BULL celebrează muzica și cultura muzicală, precum și mințile transformative care le pun în mișcare. Prin festivaluri, workshop-uri educative, colaborări între artiști și mii de alte inițiative, RED BULL sprijină artiștii și comunitățile artistice locale din întreaga lume.