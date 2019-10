Moonlight Breakfast va lansa un clip nou la concertul din Hard Rock Cafe

Pe 4 octombrie, BestMusic Live Concerts te invita la Hard Rock Cafe de la ora 22:30 la un show cu Moonlight Breakfast! In cadrul concertului formatia va lansa si un nou videoclip pentru piesa Dance Moves, care, ca si clipurile trecute ale trupei ne vor surprinde intr-un mod placut. Cantecul a fost lansat ca single anul acesta pe 3 Iulie iar in curand ii vom vedea si videoclipul.Este timpul sa iti etalezi miscarile de dans cu ajutorul Moonlight Breakfast si a piesei 'Dance Moves'. "Luminile palpaie in timp ce iti inchizi ochii, iti ridici bratele si dansezi. Toate astea, in slow motion, bineinteles. La asta ma gandesc ori de cate ori ascult aceasta piesa, de unde si versurile: It feels so nice!" a declarat solistul formatiei, Cristi. Piesa te prinde din prima secunda si iti alimneteaza starea de bine lansandu-te cu dorinta de a asculta si mai mult din acest sound de Cosmic Disco.Dance Moves a primit aprecieri si in presa de specialitate de peste hotare, care numesc soundul acesteia ca venind dintr-un "circuit underground al discotecilor din New York.'Dance Moves' este incarcat de sex appeal iar cantecul in sine te face sa rosesti'. Asadar, pe 4 Octombrie, la Hard Rock Cafe din Bucuresti avem concert si lansare de clip Moonlight Breakfast.Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in magazinele Flanco, Diverta, Carturesti, Metrou Unirii 1, Muzica, IQ BOX, Uman, Casa de Balet si pe terminalele Selfpay. Online, puteti plati cu cardul, Paypal,carduri de tichete culturale Sodexo, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde in tara.- VIP: 89 de lei, cu loc la masa in fata scenei (doar 80 de locuri)- Acces General: 59 de lei, cu loc la masa in sala- Fara loc: 59 de leiUn eveniment BestMusic Live Concerts powered by Magic FM