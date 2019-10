Horia Brenciu si Feli lanseaza „Prizonier”

Dupa ce s-au cunoscut la „Vocea Romaniei” in urma cu sapte ani, Horia Brenciu colaboreaza pentru prima oara cu Feli si lanseaza „Prizonier”, o piesa despre iubire si singuratate.„Imi aduc aminte bine de Feli, concurenta de la «Vocea Romaniei», de acum cativa ani... Sincer, as fi vrut sa fie in echipa mea. Poate traseul ei in concurs ar fi fost mai lung... :-) Dar cum destinul ma rasfata, Feli mi-a acceptat invitatia de a colabora pentru «Prizonier». Cantecul a iesit intr-o dimineata, de nicaieri, urmand sa ni se potriveasca manusa. Feli s-a conectat rapid la starea din momentul acela si la final, am zambit amandoi pentru ca stiam ca am pus suflet in piesa asta. Nimanui nu-i place sa fie «Prizonier», in sensul unei indelungate singuratati. Cu totii ne dorim sa vina cineva «sa faca minuni» cu inima noastra. Sper ca asta sa se intample si cu ascultatorii acestei piese”, declara Horia Brenciu."Eu l-am indragit tare pe Horia in 2012 la «Vocea Romaniei» cand m-a intrebat daca Feli se scrie cu doi L si Y, iar eu de emotii am spus ca da! :)) Ani mai tarziu ne-am regasit in studiourile HaHaHa Production inregistrand un DUET - cum spunem noi inlocuind termenul de «feat» :) «Prizonier» este o piesa pe care am indragit-o de la prima ascultare si mi-am dorit tare sa cant acest refren dulce si frumos pe care desi nu eu l-am compus, il simt si il traiesc frumos atunci cand il cant.Multumim echipei de productie si songwriting! ”, adauga Feli.Muzica este compusa de Vlad Popescu, Ana Maria Stancu, Horia Brenciu, textul este scris de catre Vlad Popescu, Horia Brenciu, Ana Maria Stancu si Mihnea Craciunescu, iar videoclipul este regizat de Bogdan Daragiu.