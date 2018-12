Mihai Margineanu prezinta coloana sonora „Las Fierbinti” si lanseaza albumul „Fum de taverna” in concert la Sala Palatului

Pe 25 februarie, de la ora 20:00, la Sala Palatului, Mihai Margineanu prezinta „Zarita”, coloana muzicala a „Las Fierbinti”, unul dintre cele mai iubite seriale de televiziune din Romania.

In plus, artistul canta in premiera piesele extrase de pe noul sau album, „Fum de taverna”.

„Pentru ca nu ne plac conservele, va pregatim o experienta muzicala suta la suta live, fara artificii electronice”, declara artistul. Alaturi de el vor urca pe scena actorii din distributia „Las Fierbinti” care vor completa spectacolul cu momente unice.





Fanii vor putea fredona alaturi de artist piese precum „Zarita Zanga”, „Lupanarul din Fanar”, „Dragoste rurala”, dar si unele dintre cele mai cunoscute melodii ale sale - „Ma iubeste femeile”, „Femei, femei” si „Gore din Chitila”. Mai mult decat atat, toti cei prezenti la eveniment vor putea achizitiona, in exclusivitate, doar pe durata spectacolului cele doua albume semnate de Mihai Margineanu, „Zarita” si „Fum de Taverna”.

Cantaret, compozitor si actor, Mihai Margineanu a cucerit publicul cu piesele sale de muzica folk si pop rock. Muzica sa este inspirata din folclorul roman si dezbate intr-o nota plina de umor problemele cotidiene ale romanului clasic.De-a lungul timpului, Margineanu a lansat piese precum „Paraschivo”, „Foaie Verde, Foaie Fraga”, „Zavalaidanga”, „Trecea un Tigan Saracu’” si multe altele.

Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro, www.bilete.ro, www.eventim.ro, www.salapalatului.ro, www.blt.ro si in reteaua fizica iabilet.ro/retea: Magazinele Flanco, Diverta, Hard Rock Cafe, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Expirat Halele Carol (in intervalul orar: 18:00-22:00), Beraria H, Metrou Unirii 1, langa casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX - Telekom, Agentiile Perfect Tour, Magazinele Uman, libraria Libmag, in punctele de vanzare Casa de Balet si pe terminalele Selfpay din toata tara, la casieria Salii Palatului, Magazinele Germanos, Orange, InMedio, Kaufland, Librariile Carturesti, Mihai Eminescu si Humanitas, Posta Romana.