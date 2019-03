Loredana a petrecut o vacanță exotică uimitoare în Thailanda

Loredana a reușit să își rezerve cinci zile de vacanță de neuitat între proiectele sale de televiziune și repretițiile pentru musical-urile Mamma Mia și We Will Rock You.

Artista a petrecut un mini-sejur exotic în Thailanda, alături de fiica ei, Elena, alegând ca destinație capitala țării, Bangkok, dar și insula Koh Samui.



Pentru a ajunge la destinație rapid, fără conexiuni lungi și obositoare, și pentru a se bucura de un zbor foarte confortabil, vedeta a zburat în indepărtata țară asiatică, de la București, cu flydubai și, de la Dubai, după o conexiune de doar două ore, cu Emirates. Pentru a se bucura de un confort maxim, și a nu simți diferența de fus orar și a ajunge la destinație odinite, au ales să zboare Business Class, având scaune ce se transformă printr-o simplă apăsare de buton într-un pat la 180 de grade, fiecare dotat cu saltea moale, perne și pături călduroase.



„Am avut doar cinci zile la dispoziție, așa că era important să le trăim intens, fără a fi afectate de jet leg.

De aceea am ales cea mai rapidă și confortabilă rută, de la București spre Thailanda. Am zburat până la Dubai cu flydubai, am avut o conexiune de doar două ore, și am continuat călătoria cu Emirates până la destinație. În timpul zborului am urmărit cele mai noi filme de la Hollywood, precum câștigătorul Oscarului de anul acesta, Green Book, ne-am delectat cu un meniu divers, a la carte, și am avut parte serviciile impecabile pentru care este renumită echipa Emirates. A fost un zbor de aproape șase ore, dintre care patru le-am petrecut dormind confortabil pe patul pliant, astfel că am ajuns în Bangkok pline de energie, după un somn odihnitor”, declară Loredana.