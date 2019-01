Lili Sandu este prezentatoarea „FanArena”!

Incepand din 14 ianuarie, in fiecare luni si marti, de la ora 23:15, frumoasa vedeta va fi alaturi de invitati in platoul emisiunii dedicata fanilor „Exatlon”.

„FanArena”, show-ul dedicat fanilor „Exatlon”, incepe luni, 14 ianuarie, si va fi prezentat de Lili Sandu. Frumoasa vedeta, care a participat in cel de-al doilea sezon al concursului sportiv fenomen, este nerabdatoare sa fie alaturi de telespectatori in fiecare luni si marti, de la ora 23:15, imediat dupa „Exatlon”, pentru a comenta, alaturi de invitati, ceea ce se intampla in Republica Dominicana.





Cantareata, actrita, om de televiziune, Lili Sandu este in acest moment una dintre cele mai apreciate vedete feminine din Romania. A avut numeroase aparitii in importante show-uri de televiziune, s-a bucurat de succes in muzica, a jucat in mai multe seriale, cucerind publicul prin naturalete si talent. Interesul pe care il manifesta constant pentru un stil de viata echilibrat se regaseste pe blogul www.lilisandu.ro, acolo unde scrie despre nutritie, miscare si alte preocupari sanatoase.





„Ma bucur sa ma intorc pe micile ecrane si sunt o norocoasa ca fac parte din echipa Kanal D. a fost pentru mine o experienta extraordinara, iar ceea ce am trait acolo voi tine minte, cu siguranta, toata viata. Eu am fost si sunt fan si nu se putea un loc mai potrivit pentru mine, in care sa ma bucur de acest show fenomen. este locul unde, alaturi de invitatii mei, voi incerca sa aflu la cald tot felul de informatii legate de atletii celor doua echipe. Vom comenta situatiile ivite in concurs si ii vom cunoaste cat mai bine pe concurenti, prin intermediul apropiatilor lor, care vor veni alaturi de noi, in platou. Acest an este plin de suprize frumoase si sper sa fiti alaturi de mine pentru a le impartasi cu voi!”, a declarat Lili Sandu.





Vedeta crede ca experienta prin care a trecut la „Exatlon” o va ajuta in calitatea sa de prezentatoare <FanArena>.





„Pentru ca am fost acolo, pot sa ii inteleg foarte bine pe concurenti, pot sa ma pun in locul lor si sa inteleg ce se intampla cu ei.Pentru mine a fost important la ca mi-am invins fricile. M-a suprins placut faptul ca am avut mult curaj; pentru ca aceasta competitie nu este doar despre rezistenta fizica, ci, mai mult decat atat, este despre a te autodepasi”, a mai declarat Lili Sandu.





Nu pierdeti, din 14 ianuarie, in fiecare luni si marti, de la ora 23:15, „FanArena”, emisiunea prezentata de Lili Sandu, care te introduce in culisele celui mai iubit reality sportiv din Romania.