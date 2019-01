JAZZ LA SALA RADIO: Remember Peter Herbolzheimer

Joi, 31 ianuarie (19.00) BIG BAND-ul RADIO prezintă la Sala Radio primul concert de JAZZ din 2019: Remember Peter Herbolzheimer, un eveniment dedicat memoriei apreciatului muzician de jazz german (trombonist și dirijor de formație de jazz).

Evenimentul se va desfășura sub bagheta compozitorului și dirijorului IONEL TUDOR. Big Band-ul Radio a fost recent aplaudat în Festivalul ”RadiRo” - în cele două concerte de mare succes susținute la București de Aura Urziceanu - și, la început de toamnă, pe scena Festivalului ”Cerbul de Aur” – Brașov, 2018.



Peter Herbolzheimer (1935 – 2010) s-a născut la București, într-o familie în care mama era de origine română și tatăl german. În 1951, familia a luat decizia de a părăsi România pentru a se stabili în Germania. După ce a studiat câțiva ani chitara în SUA și apoi a revenit în Germania și a urmat studii muzicale la colegiul de specialitate din Nürnberg, Peter Herbolzheimer s-a alăturat cântărețului german Udo Lindenberg și formației sale, Free Orbit.



A colaborat, de-a lungul vieții, cu formații și muzicieni ca Bert Kaempfert´s Orchestra, Jiggs Whigham, Herb Geller, Rhythm Combination & Brass ș.a. Alături de alți artiști, a fost invitat în emisiuni ale posturilor de televiziune și de radio din Germania. Alături de Dieter Reith și Jerry van Rooyen, Peter Herbolzheimer a semnat aranjamentele muzicale pentru Jocurile Olimpice de la Munchen, din 1972. De la fondarea formației Bundesjazzorchestra în 1987, Peter Herbolzheimer a asigurat conducerea muzicală a ansamblului până în 2006. A compus muzica pentru câteva pelicule cinematografice și s-a remarcat ca unul dintre cei mai mari aranjori de jazz din Germania.



Big Band-ul Radio a luat ființă în 1949, întâi în formula combo, pentru ca în anul 1953, când la conducerea acestei orchestre a fost numit Sile Dinicu, să se extindă cu o secțiune de corzi, ajungând la un ansamblu de 45 de instrumentiști și purtând denumirea de Orchestra Radio-Televiziunii Române. După 1989, orchestra a devenit ceea ce este și astăzi: Big Band-ul Radio.

Orchestra este alcatuită din muzicieni de elită, dar și din cei mai buni instrumentiști din tânăra generație și reprezintă un ansamblu unic în peisajul muzical românesc.



Big Band-ul Radio a fost prezent pe scena celor mai importante evenimente, concursuri și festivaluri, naționale și internaționale, de muzică de jazz, blues, pop, pop-rock sau simfonic-pop din România, în nenumărate concerte de tip „Proms”, emisiuni și concursuri de televiziune, emisiuni de radio și a susținut concerte și recitaluri alături de nume mari ale jazz-ului, blues-ului sau ale muzicii pop sau rock din țară sau din străinătate.



Big Band-ul Radio este condus în prezent de IONEL TUDOR, compozitor, dirijor şi orchestrator extrem de apreciat şi de premiat. Una dintre marile sale realizări este clasarea pe locul 8-9 ca reprezentant al României la Concursul Eurovision 2002 (melodia "Tell Me Why" - Monica Anghel şi Marcel Pavel).



Legătura artistului român cu Big Band-ul Radio este una cu totul specială : aceasta a început încă de la vârsta de 14 ani, când Ionel Tudor a evoluat ca pianist, sub bagheta lui Sile Dinicu. În anul 1981 a debutat în calitate de compozitor şi a devenit un orchestrator cunoscut şi apreciat, fiind solicitat de marea majoritate a compozitorilor şi soliştilor români.

Din 1991, a devenit pianist al Big Band-ului Radio, alături de care a realizat numeroase spectacole de muzică uşoară, jazz şi blues, recitaluri şi gale. A acompaniat ansamblul pe scenele prestigioase ale Festivalului Internaţional Bucureşti, Festivalul Internaţional Cerbul de Aur - Braşov şi pe scena Festivalului de la Mamaia. Ca dirijor al ansamblului, a reusit să diversifice activitatea Big Band-ului, orientându-se nu doar spre muzică uşoară, ci şi spre jazz, blues şi chiar rock.