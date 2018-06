Geo Da Silva & LocoDJ au lansat “Eternal Love”

"Eternal Love" imbina imaginile cu ritmurile dance, ce te duc cu gandul direct la mare, plaja si soare. Instrumentalul piesei este produs de Geo Da Silva impreuna cu Fizo Faouez si LocoDJ, iar mixul si master-ul este realizat de Cristian Tarcea. Geo Da Silva si Fizo Faouez au compus piesa, iar versurile ii apartin lui Gheorghe Stefan Alexandru, fiul lui Geo Da Silva.

“Dupa lansarea piesei originale, va urma si un concurs oficial de remix-uri pentru tinerii producatori muzicali din toata lumea. Va pregatim multe surprize!”, declara Geo Da Silva.

“Am fost foarte incantat sa lucrez la acest proiect, fiind ca o continuare a lansarilor muzicale “Symphony” si “This Is Love””, adauga LocoDJ.

Geo Da Silva a lansat piese precum “I’ll do You Like A Truck”, “Makosa”, „I want you” (ft.Mr. Sax), “Noaptea-i nebuna” cu Sean Norvis, “Stai”, “Doar tu si eu”, “Romania danseaza”. Prezent in spatele pupitrului de aproape doua decenii, artistul originar din Timisoara a surprins de multe ori si prin energia pe care o transmite in calitate de MC.