From Classical to Jazz: Rapsodiile Române de Enescu, într-o versiune originală, concepută de Teodora Enache

Rapsodiile lui Enescu așa cum nu le-ați mai ascultat niciodată? Orchestra înlocuită pentru prima oară de vocea umană, completată de chitară, violoncel și percuție braziliană? Cum ar suna cele două Rapsodii Române dacă am extrage din principalele teme muzicale ”esența” portretului pe care Enescu l-a realizat sufletului românesc?

TEODORA ENACHE - muzician cu o carieră internațională de peste 25 de ani și cu un palmares remarcabil - revine în fața publicului cu un nou proiect inedit: From Classical to Jazz, eveniment asociat ediției 2019 a Festivalului Internațional ”George Enescu”.



Prezentarea concertului îi va reveni apreciatului profesionist de televiziune Andi Moisescu.



Rapsodiile Române – cele două lucrări care i-au adus lui George Enescu celebritatea, în ipostaza sa de compozitor – se bucură de o reinterpretare, într-o cheie complet inedită, de jazz, noul aranjament muzical fiind semnat de către Teodora Enache și Călin Grigoriu. Pentru prima oară în lume, Rapsodiile vor fi cântate VOCAL. Concertul va avea loc, în reprezentație unică, luni, 9 septembrie, de la ora 19.30, la Teatrul Național din București – Sala Mare.

Alături de Teodora Enache - voce, pe scena Teatrului Național București vor urca Călin Grigoriu – chitară, Joca Perpignan (Israel) – percuție braziliană și, ca invitat special, Răzvan Suma – violoncel.



În 1950, Enescu însuși a dirijat Rapsodia I la pupitrul Filarmonicii din New York. Compuse în 1901, la Paris - când compozitorul avea doar 19 ani - și interpretate prima oară în 1903, la Ateneul Român, sub bagheta lui Enescu însuși, cele două Rapsodii au făcut parte din repertoriul tuturor mari¬lor orchestre ale lumii.

Pregătit special pentru ediția 2019 a Festivalului Internațional ”George Enescu”, concertul From Classical to Jazz își propune să dăruiască publicului o viziune artistică inovatoare asupra creației enesciene. Alături de Rapsodia I și a II-a de George Enescu, proiectul inițiat de Teodora Enache mai include câte¬va lucrări clasice reinterpretate într-o versiune deosebită: Dansurile Românești - Bartók, Sonata Lunii - Beethoven, Aria - Bach sau Canon - Pachelbel.



