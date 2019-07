Elena Gheorghe videoclip de 5 stele in Turcia!

Spectacolul de la Sala Palatului unde și-a lansat cel de-al doilea album de muzica armânească a fost un adevărat succes, iar piesele cântate de Elena au ajuns in inimile romanilor și armânilor care se bucura de ritmurile muzicii la fiecare petrecere. Acest lucru a îndemnat-o pe Elena sa dea importanta celor mai apreciate melodii de către public, astfel încât a filmat deja doua videoclipuri, iar in viitorul apropiat vor urma și altele.

Primele doua au fost realizate in orașul Cappadocia, un vis împlinit pentru artista:" Am tot văzut poze de-a lungul timpului din Cappadocia și am fost fascinata de peisaje, culori, haine și tot ce inseamna locatia "Sultan Carpets", acolo unde au avut loc filmările pentru melodia "Gura ta". Ma uitam in poze și deja ma vedeam in mijlocul evenimentelor, îmbrăcată in ținuta vișinie și cu acel accesoriu pe cap.....Și da, a fost de-ajuns sa visez și uite ca astăzi va prezint realitatea suprinsa in videoclip. Am avut parte de o super echipa, mică dar cu multă putere de munca, mai ales ca eram înconjurați de privelisti rupte din basme și un vibe care te ținea mereu proaspăt și cu zâmbetul pe buze , deși in trei zile am dormit adunat maxim 10 ore .Alături de mine au fost și doi din membrii familiei, bineinteles sotul meu care de 14 ani ma însoțeste peste tot și sora mea, care este sufletul și amuzamentul oricărei depalasari. Sper sa va încânte noul videoclip iar piesa "Gura ta" sa nu va lase sa stați jos nicio secunda" .Elena Gheorghe este in acest moment unul din cei mai ravniti și prezenți artiști la evenimente și petreceri private, săptămânal având cel puțin 4 concerte. In week-endul ce tocmai s-a încheiat artista a cantat și a încântat cu un show de zile mari invitatii la nunta anului, iar piesa "Gura ta" a fost cântată in premiera la petrecerea Adelinei Pestritu și a lui Virgil Steblea.