El Carrusel Festival 2019 își anunță primii artiști. J Balvin, Nicky Jam și Ozuna cântă în iunie la Romexpo

‘El Carrusel Festival’ 2019 îi are ca invitați pe J Balvin, Nicky Jam și Ozuna. Aceștia sunt doar primii 3 artiști confirmați până în acest moment.

După ce anul trecut, i-au adus pe Maluma și Luis Fonsi, organizatorii promit că și line-up-ul de anul acesta o să fie plin de nume sonore. Primii 3 artiști confirmați până acum sunt J Balvin, Nicky Jam și Ozuna.Un scurt istoric al fiecărui artist ar suna așa:Jose Alvaro Osorio Balvin, născut pe 7 iulie 1985 și cunoscut sub numele de scena J Balvin, este un artist columbian de reggaeton. Balvin s-a născut în Medellin, cel mai mare oraș din Antioquia. Din copilărie, artistul a început să fie interesat de rap, dance, champeta și bachata. Cantărețul a atins culmile succesului cu celebra piesa „Tranquila”, iar, în prezent, este unul dintre cei mai bine vânduți artiști din toată lumea.În 2015, a intrat în Cartea Recordurilor, pentru cea mai mare perioadă de No 1, în top Billboard Hot Latin Songs, cu piesa „Ginza”. Totodată, a fost și primul artist de muzică latino care a obținut discul de diamant, pentru vânzări record cu piesele „6 AM” și „Ay Vamos”.În 2017, J Balvin dădea lovitura cu altă piesă, „Mi gente” feat Willy William, care a atins, într-un timp foarte scurt, 1 miliard de vizuălizari. Un an mai tarziu, a colaborat cu Nicky Jam, pentru single-ul „X”, dar și cu Jeon și Anita pentru „Machika”.Nicky Jam este unul dintre cei mai de referință artiști de muzică raggaeton ai lumii, cu o serie de colaborări precum Daddy Yankee, Enrique Iglesias, J Balvin, Bad Bunny, Steve Aoki sau Ozuna.Nicky Jam este, de asemenea, câștigător al premiului Grammy 2015, pentru cea mai buna performanță urbană.În 2018, artistul a fost invitat să cânte la Cupa Mondială de Fotbal, alături de prietenul său, actorul Will Smith.Ozuna este un artist de muzică raggaeton, cunoscut în special pentru hit-ul „Taki Taki”, single care este no 1 pe radiourile din România. În plus, hitul are peste 1 miliard de vizualizări pe Youtube.Lansat la finalul anului 2018, Ozuna a debutat ca No 1 în clasamentul Hot Latin Song, menținându-și poziția fruntață timp de 3 săptămâni, iar în prezent se află pe primele locuri în top Billboard.Nu uita! Pe cei trei artiști îi poți asculta LIVE între 27 – 30 iunie, în cadrul evenimentului ‘El Carrusel Festival’ 2019 care va avea loc la Romexpo București.Biletele care oferă acces în cadrul festivalului „El Carrusel” 2019 – ediția a II-a s-au pus deja în vânzare. Ele pot fi achiziționate din rețeaua EVENTIM și online.