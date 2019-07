Disney lansează un nou trailer pentru Maleficent: Mistress of Evil, unul dintre cele mai așteptate filme ale toamnei 2019

Cu Angelina Jolie, Elle Fanning și Michelle Pfeiffer în rolurile principale, noul film “Maleficent: Mistress of Evil / Maleficent: Suverana Răului” continuă aventura fantastică care a cucerit deja milioane de fani, cu noi alianțe în lupta pentru protejarea regatului Moors.Văzută drept una dintre cele mai așteptate lansări ale toamnei, noua producție va intra în cinematografe în data de 18 octombrie. Până atunci, fanii se pot bucura de proaspăt lansatul trailer , care dă câteva indicii despre cursul acțiunii în cel de-al doilea film al seriei.Maleficent (Malefica) și Aurora se trezesc punându-și tot mai multe întrebări despre legăturile complexe de familie care le unesc, mai ales că viețile lor se complică teribil odată cu apariția unor forțe mult peste așteptările lor. Spectrul maleficului însă le forțează să pună bazele unor noi alianțe.În noul film marca Disney, „Maleficent: Suverana Răului”, continuarea hitului global de box office din 2014, Maleficent și fina ei, Aurora, pun la îndoială legăturile familiale complexe ce le unesc, în timp ce sunt despărțite de căsătorii, aliați neașteptați și noi forțe întunecate.Anii au fost blânzi cu Maleficient și Aurora.Relația lor, născută din durere, răzbunare și în cele din urmă dragoste, a înflorit. Cu toate acestea, discordia dintre om și zână încă mai există. Căsătoria iminentă a Aurorei cu prințul Phillip este un prilej de sărbătoare în regatul Ulstead și a vecinilor Moors, nunta unind aceste două lumi. Când o întâlnire neașteptată introduce o nouă alianță puternică, Maleficient și Aurora sunt despărțite de un Mare Război, fiindu-le testate loialitatea și determinându-le să se întrebe dacă pot fi cu adevărat o familie.În regia lui Joachim Ronning, filmul „Maleficent: Mistress of Evil / Maleficent: Suverana Răului” îi are în distribuție și pe actorii Chiwetel Ejiofor, Sam Riley, Harris Dickinson, Ed Skrein, Imelda Staunton, Juno Temple și Lesley Manville.Filmul „Maleficent: Mistress of Evil / Maleficent: Suverana Răului” intră în cinematografele din întreaga țară începând din 18 octombrie, fiind distribuit de Forum Film România și fiind disponibil în formatele 3D și IMAX 3D.