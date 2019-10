Concert Tribut Ac/Dc cu The Rock la Hard Rock Cafe pe 18 Octombrie

Inconfundabilul “for those about to rock...we salute you” va rasuna din nou la Hard Rock Cafe, joi, pe 18 octombrie de la ora 22:30. Nu pierde cel mai tare spectacol-tribut AC/DC, pus în scena de The R.O.C.K.! Costumează-te Back In Black, avântă-te, cu riffuri de mare viteză, pe Highway To Hell și vino să cânți Thunderstruck, Hell's Bells, You Shook Me All Night Long și TNT într-un concert exploziv! Cu un solist de excepție, al carui timbru vocal este aproape identic cu cel al lui Brian Johnson, cu un chitarist solo din Moscova, cu o energie debordantă și prezență scenică nestăvilită, asemeni lui Angus Young și cu instrumentiști experimentați la bass, chitara ritmica și tobe, trupa tribut The R.O.C.K. reușește de fiecare dată să încânte publicul și să îl transpună în starea electrizantă a unui concert AC/DC.The Rock ne servește concerte fidele cu cele ale celebrei formații încă din 2012, câștigând chiar și titlul de „Cea mai bună formație tribute” la Metalhead Awards 2017, unde s-au ridicat la standarde foarte înalte alături de voci celebre rockului românesc cum ar fi Cristi Minculescu, Gabi ( Gurita ) Nicolau de la Krypton, Alin (Coiotu) Dinca de la Trooper, Ovidiu Anton si Cristian Hrubaru (ROCK FM). Cu ocazia împlinirii a 40 de ani de AC/DC, The Rock au avut onoarea de a urca pe scena Arenelor Romane alături de Dave Evans, pentru a sărbători într-un show de excepție, moștenirea artistică cu o istorie atât de lungă pe plan mondial a formației. The Rock nu sunt doar orice trupă tribute, sunt acea trupă tribute ce promite să te transpună direct într-un concert AC/DC, cuprinzând cu success esența rockului unic interpretat de trupa australiană.Membrii trupei:Daniel Ignat - vocalistAndrey Baydin - chitarăAdrian Popescu - chitară ritmicăDany Serrano- chitară bassMike Terrana – tobeFor those about to ROCK...We salute you! \m/La fiecare concert din Hard Rock Cafe te bucuri de reîntâlnirea cu legendele muzicii, într-o atmosfera unica. Artistii preferati sunt chiar lânga tine, colectia de suveniruri te poarta printre file din istoria rockului si calitatea sunetului îti ofera cea mai placuta experienta live. Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in magazinele Flanco, Diverta, Carturesti, Metrou Unirii 1, Muzica, IQ BOX, Uman, Casa de Balet si pe terminalele Selfpay. Online, puteti plati cu cardul, Paypal,carduri de tichete culturale Sodexo, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde in tara.Biletele au urmatoarele preturi:- VIP: 69 de lei, cu loc la masa in fata scenei- Acces General: 49 de lei, cu loc la masa in sala- Fara loc: 49 de leiOnline pe www.iabilet.ro, poti plati cu cardul, prin Paypal, pe factura la Vodafone sau Orange cu plata la sfarsitul lunii sau ramburs cu plata cash prin FanCurier oriunde in tara.Pentru grupuri mari se acorda discounturi!Vino la Hard Rock Cafe sa fii aproape de artistii tai preferati si sa te bucuri de muzica lor, într-o atmosfera unica! Show-urile explozive, colectia de suveniruri care îti reamintesc de legendele muzicii si calitatea sunetului îti garanteaza cea mai placuta experienta live.Hard Rock Cafe Bucuresti se afla in parcul Herastrau - Soseaua Kiseleff, nr. 32. Locatia dispune si de cateva sute de locuri de parcare.Copiii sub 7 ani au acces gratuit.Un eveniment BestMusic Live Concerts powered by ROCK FM