Concert Bosquito - Lansare de album la Arenele Romane pe 19 Octombrie

Sambata, pe 19 octombrie, Bosquito va asteapta la Arenele Romane din Bucuresti (cort incalzit) la un eveniment cu totul si cu totul special: o lansare de album! Fanii vor avea parte de un sound diferit, electric dar care pastreaza spiritul care a consacrat trupa, alaturi de o productie inovatoare. In deschidere vor canta The Details. Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in magazinele Flanco, Diverta, Carturesti, Metrou Unirii 1, Muzica, IQ BOX, Uman, Casa de Balet si pe terminalele Selfpay. Online, puteti plati cu cardul, Paypal,carduri de tichete culturale Sodexo, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde in tara.Biletele au următoarele preţuri: presale: 79 acces general /109 golden circle; la acces: 90 acces general /120 golden circle.Se pun de asemenea in vanzare si 50 de suplimente Meet & Greet la pretul de 199 lei care contin bilet la Golden Circle, poster cu autograf, acces cu 30 de minute mai devreme in locatie si poza cu trupa. La pretul tuturor biletelor se adauga comisionul de 3 lei. Zona Golden Circle are doar 300 de locuri si se afla in fata scenei. Toate biletele sunt cu loc in picioare. Un eveniment BestMusic Live Concerts powered by Magic FM