AMR o săptămână până la Red Bull SoundClash: Subcarpați vs. Vița de Vie. Evenimentul este SOLD OUT

Forțele de luptă ale trupelor Subcarpați și Vița de Vie s-au adunat, au avansat strategic și au cumpărat toate biletele disponibile la cea de-a treia ediție Red Bull SoundClash a.k.a Bătălia de la Polivalentă. Pentru seara de 9 octombrie, Polivalenta este sold out, atât pe teren, între scene, cât și în tribune. Însă, pentru soldații care n-au mai apucat să-și achiziționeze biletele epuizate în timp record, la numai 3 săptămâni de la punerea în vânzare, există vești bune – evenimentul poate fi urmărit live, integral, pe redbull.ro/soundclash. Arbitrul imparțial al serii va fi Liviu Stanciu, iar DJ Alt Om (Vlad Roșeanu) completează la platane.

Bătălia de la Polivalentă se anunță de proporții. Peste 3.000 de fani vor umple spațiul cu aplauze și urale pentru trupa preferată, iar un decibelmetru le va contoriza pentru a decide câștigătorul. Fanii vor avea ultimul cuvânt, indiferent dacă aclamă folclorul underground sau rock-ul alternativ. Sub deviza „Două trupe. Două scene. Un singur învingător.”, atât Subcarpați cât și Vița de Vie vor da tot ce au mai bun din arsenalul muzical pentru a cuceri publicul de partea lor pe parcursul celor patru runde (The Cover, The Takeover, The Clash și The Wild Card) care le vor pune la încercare imaginația și creativitatea muzicală.



Neclintit în fața brigăzii numeroase adverse, comandantul trupei Vița de Vie se concentrează pe propriile puteri, pe o producție muzicală executată cu atenție, dar și pe experiența din spate. „Am produs fiecare piesă în detaliu, astfel încât să nu existe decât momente <<blanao>>. Suntem mega încântați de Take Over-uri, sunt absolut bestiale, iar Wild Cardul va rupe fâșul. Clash-ul e cumva pe teritoriul nostru din start, pentru că jonglăm cu genurile muzicale <<de mici>>, simfonic, electric, acustic, hip hop, jazz, bossa, reggae ș.a.m.d... nu cred să fie ceva care să ne fie străin. Am repetat împreună cu Subcarpați pentru Take Over și la fiecare piesă pe care o preluau de la noi, un zâmbet mare de satisfacție ni se instala pe față. Au făcut și ei o treabă foarte, foarte mișto! Abia așteptăm să înceapă seara de 9 octombrie. Suntem pregătiți!”, povestește Adrian Despot despre „antrenamentele” pentru Red Bull SoundClash.



Obișnuit cu confruntările muzicale, pentru că fiecare MC experimentează zona de battle cel puțin o dată-n viață, MC Bean și-a antrenat regimentul cu stoicism pentru seara de 9 octombrie. „A trebuit să ne transformăm complet anumite piese și poate asta a fost cea mai mare provocare. Sunt anumite stiluri în care nu doar că trebuie să pui suflet, ci și să-ți temperezi energia si să adaugi cât mai mult <<feeling>> ca să aduci ascultătorul în starea potrivită. Ne bazăm pe faptul că ne place, ceea ce înseamnă că vom da totul și puțin mai mult. Brigada este pregătită de atac! Suntem o trupă de MC Freestyle – e foarte greu să ne prinzi cu garda jos, suntem pregătiți pentru orice are să vină. După repetițiile comune un lucru am să zic, doar atât: n-aveți idee ce vă așteaptă! O să fie o seară cu focuri din ambele părți, clar!”, declară MC Bean.



Cu trupele muzicale aliniate, mai rămâne doar ca armatele de fani să fie pregătite. Dacă nu ai făcut până acum cunoștință cu Red Bull SoundClash, este timpul. De 13 ani de zile, conceptul SoundClash înconjoară lumea aducând în fața fanilor dueluri artistice creative unice. Din Jamaica anilor ‘50 până azi, provocările tip SoundClash au făcut deliciul publicului. Prima ediție a Red Bull SoundClash a avut loc în 2006 în Olanda, iar de atunci a făcut turul lumii pe cinci continente, în peste 50 de dueluri.



Pe 9 octombrie lucrurile vor arăta astfel:



· THE WARM UP - Fiecare trupă cântă 3 piese din repertoriul propriu.



· RUNDA 1: ‘THE COVER’ – Trupele abordează un hit celebru în dulcele stil propriu.



· RUNDA 2: ‘THE TAKEOVER’ – Vița de Vie începe o piesă, Subcarpați o preia din mers şi o continuă în stilul lor, apoi începe Subcarpați şi preia Vița de Vie... timp de 4 piese.



· RUNDA 3: ‘THE CLASH’ – Fiecare trupă reinterpretează 3 piese proprii în 3 stiluri muzicale diferite.



· RUNDA 4: ‘THE WILD CARD’ – Fiecare trupă scoate asul din mânecă printr-un invitat surpriză.





